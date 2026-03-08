Ahora

Camarero, sobre si la subida del precio de la gasolina es justificada: "La gran pregunta es si las estaciones de servicio se aprovechan de esta coyuntura"

El periodista económico ha aseverado que es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia "la que tiene su labor de supervisar qué es lo que está ocurriendo" y comprobar si se está produciendo un "abuso" en los precios.

Tras más de una semana de conflicto en Oriente Medio, las consecuencias económicas se están empezando a notar en los mercados internacionales. Ahora bien, la rápida subida del precio de la gasolina ha comenzado a cuestionar si verdaderamente las gasolineras ya se estaban viendo afectadas por la subida del petróleo.

En laSexta, el periodista económico José María Camarero ha explicado que hay una "incertidumbre total en los mercados" al ver que se están atacando refinerías en Oriente Medio: "Eso está impactando en la cotización de la gasolina y el diésel en los mercados internacionales".

Ahora bien, también ha apuntado que "hay muchas gasolineras que ya tenían sus necesidades cubiertas en los últimos días": "Hay más de 10.000 estaciones de servicio en España y cada una tiene sus circunstancias peculiares. Habrá algunas que habrán tenido que reponer y otras no".

"La gran pregunta es si se están aprovechando una parte de las estaciones de servicio de esta coyuntura. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia es la que tiene su labor de supervisar qué es lo que está ocurriendo con los precios y la que tiene que ver si se está abusando independientemente de esa tensión internacional", ha concluido.

