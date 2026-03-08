Ahora

A Trump no le preocupa

Protestas por las subidas de precios, racionamiento de combustible, colas en gasolineras... el terremoto económico mundial por el conflicto en Irán

Los detalles Ya hay países que están tomando medidas drásticas, algo que, sin embargo, parece no preocupar lo más mínimo a Donald Trump, quien afirma que ellos tienen "muchísimo" petróleo.

Protesta por la subida del precio del gas en India

Bajo el lema 'Cocinas Apagadas', miles de indios se manifiestan por el incremento del gas y alzan la bomba de butano como forma de protesta. Para una familia promedio en India es una subida muy difícil de afrontar. "¿Cómo vamos a mantener nuestras casas? ¿Cómo sobrevivirá la gente común?", se pregunta un hombre.

La decisión de bombardear Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz ya afecta a todo el mundo. La exministra de Exteriores Arancha González Laya señaló este sábado en laSexta Xplica que "un conflicto que Trump prometía corto ya se prolonga durante una semana y empieza a tener repercusiones serias sobre la economía global".

En Bangladesh, el racionamiento de combustible provoca colas de vehículos en las estaciones de servicio. "Todo el mundo está acumulando combustible. Por lo tanto, se ha generado escasez en muchas gasolineras. Esto es un caos", expresa un afectado.

Sin embargo, la imagen de gente repostando mientras los precios suben cada día se repite en Europa y en Estados Unidos, y por mucho que Trump le quite importancia a que el precio del petróleo se dispare, declarando que tienen "muchísimo", los estadounidenses empiezan a estar cabreados. "Ellos dicen que van a acabar rápido el conflicto pero no es creíble", expresa un ciudadano.

En Asia Oriental, los países más afectados por la falta de crudo son Corea del Sur y Japón. En este sentido, las petroleras japonesas avisan de que deberán detener la producción de etileno, un material clave para la industria plástica.

