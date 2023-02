El anuncio de la nueva subida del salario mínimo culmina un alza de casi el 50% en los últimos cinco años. Será el próximo martes, en Consejo de Ministros, cuando el Gobierno de coalición aborde ese incremento del 8%, hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Una decisión que el propio Pedro Sánchez avanzaba este lunes en el Senado.

El anuncio llegaba tras una reunión del Ministerio Trabajo con los sindicatos marcada por la ausencia de la CEOE. Los empresarios dieron plantón a la mesa de negociación alegando que "no se iban a hablar los temas para arreglar el salario mínimo". "Nosotros no hemos recibido ninguna cifra, no nos la han trasladado", explicaba Antonio Garamendi, visiblemente molesto. "Te invitan a cenar pero pagas tú la cena", criticó asimismo el líder de la patronal.

No obstante, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, reivindicaba que gracias al acuerdo con las organizaciones sindicales se logra "uno de los grandes compromisos de la legislatura": alcanzar al menos el 60% del salario medio. En concreto, según ha puesto en valor la cartera que dirige, en los últimos cinco años el SMI ha experimentado una subida de un total de 344 euros, lo que supone un 47% con respecto a los 735,90 euros en los que se situaba en 2018, año en que Sánchez llegó a La Moncloa.

Evolución del SMI

La primera subida, del 22,3%, llegaba en enero de 2019, cuando el SMI alcanzó los 900 euros mensuales tras su mayor alza desde 1977. Entonces, ocupaba la cartera que hoy dirige Díaz Magdalena Valeria, ahora presidenta del Consejo de Estado.

La siguiente subida fue una de las primeras medidas del flamante Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos: a principios de 2020, el Gobierno lo elevó 50 euros hasta los 950 euros mensuales en 14 pagas, una subida del 5,5% respecto al año anterior.

El incremento del SMI al año siguiente, tras estallar la crisis sanitaria del COVID-19, fue la menor subida emprendida por el actual Gobierno, que en 2021 aprobó elevarlo 15 euros mensuales, hasta los 965 euros. El salario mínimo se situaba finalmente en los 1.000 euros el año pasado, tras un incremento de 35 euros mensuales.

Con la subida anunciada ahora, la última de la legislatura, el salario mínimo se situará este 2023 en los 1.080 euros. El Ejecutivo de Sánchez habrá llevado a cabo cinco subidas del SMI en cinco años por un total de 344,10 euros, el 46,7% del que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy.