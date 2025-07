Carlos Cuerpo retira su candidatura al Eurogrupo tras constatar que carece de apoyos suficientes

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha retirado su candidatura a la presidencia del Eurogrupo al no lograr el apoyo necesario para asegurar su éxito. A pesar de haber recibido respaldo transversal, no alcanzó la mayoría requerida de once países de la zona euro. En un acto de responsabilidad, Cuerpo decidió dar un paso al lado para facilitar una elección basada en el consenso, destacando la importancia de la unidad en el Eurogrupo ante los retos actuales. Tras su retirada, la carrera queda entre Paschal Donohoe y Rimantas Sadzius. El elegido presidirá el Eurogrupo por dos años y medio desde el 13 de julio.