Las familias españolas gastan un 14% más en educación y un 10,5% más en sanidad ante un sistema público que no da respuesta

Estudiar, curarse y cuidarse cuesta cada vez más. No porque queramos, sino porque muchas veces no queda otra. El último informe sobre cómo gastan su dinero las familias en España deja un mensaje claro: cuando los servicios públicos no funcionan o no dan abasto, toca pagar por lo privado. Y eso se nota, y mucho en la educación y la sanidad.

En 2024, las familias españolas gastaron un 14% más en educación. ¿Por qué? Porque muchas veces, la universidad pública no tiene suficientes plazas. Y si quieres que tu hijo estudie algo concreto, la única opción es pasar por caja.

"Pues están en una uni, las dos, y están en una privada. De momento no dan clases particulares. Con eso ya es bastante...", cuenta resignada una madre. Pero no solo es la universidad. También suben los másteres, las clases particulares y, sobre todo, las academias de oposiciones.

José Luis Soles, director de la Academia San Agustín, en Bilbao: "Sobre todo después de la pandemia, sí que se ha notado. Especialmente, en el sector de oposiciones". La formación se ha convertido en una inversión casi obligatoria. Y quien puede, la paga.

También crece —y bastante— lo que nos gastamos en sanidad.Un 10,5% más por familia. ¿La razón? La sanidad pública sigue ahí, sí, pero cada vez más saturada. Las listas de espera empujan a muchas personas a contratar un seguro privado, aunque sea básico.

"Una resonancia sencilla te tarda dos o tres meses. En dos o tres días la tienes con la mutua", dice una mujer. "La lista de espera en la sanidad es bastante importante", añade otra. La consecuencia es clara: crecen las pólizas, suben los precios y la salud se paga.

No todo es necesidad. También estamos gastando más en sentirnos bien. El informe muestra un aumento de más del 13% en ocio, cultura y deporte. Desde suscripciones culturales hasta centros deportivos personalizados.

Jonathan Atrojo, mánager del centro de entrenamiento 480 Bilbao, lo confirma: "El año pasado lo empezamos a notar, y este año hemos incrementado muchísimo el volumen de gente que teníamos en el centro". Pese a la subida de precios, mucha gente prefiere no renunciar a su bienestar.

¿En qué gastamos menos?

Por curioso que parezca, bebidas alcohólicas y tabaco son las únicas partidas que bajan. En conjunto, los españoles gastamos un 5% menos en ellas.

Una señal de que, quizás, cuidarse —aunque cueste— está ganando terreno frente a otros hábitos menos saludables.