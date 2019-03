Los expertos recomiendan bajar el IRPF pero subir el IVA

Bajar el tipo mínimo del IRPF al 20% -ahora está en el 24,75%- y subir el IVA en la mayoría de los productos. Es lo que propone el comité de expertos de la reforma fiscal. Así, según su informe se rebajaría el tipo mínimo del IRPF a entre el 19% y 20%, frente al 24,75% actual, y que el tipo máximo no supere "en ningún caso" el 50% (ahora está en el 52%) y que se vaya aproximando paulatinamente al tipo máximo promedio que se aplica en los países de la zona euro, situado en el 43,7% en 2013, para evitar deslocalización de personas, actividades, ahorro e inversiones.

El comité propone también que los productos y servicios gravados con el tipo reducido del IVA (10%) pasen al tipo general (21%), excepto los que gravan la vivienda, el turismo y el transporte público. En el informe que han presentado a los medios de comunicación, el comité de expertos señala varias excepciones entre ellas la del tipo de IVA que grava la vivienda y que no consideran adecuado desplazarlo al tipo general, debido a las dificultades que introduciría en el proceso de liquidación del stock de viviendas nuevas que actualmente están sin vender.

También incide en que modificar el tramo que grava los bienes y servicios del sector turístico perjudicaría la competitividad en España y cree que subir el tramo de IVA sobre el transporte público también tendría un impacto sobre la oferta de trabajo.

EL GOBIERNO NO SEGUIRÁ AL PIE DE LA LETRA EL INFORME

Lo que se ha presentado este viernes sólo son las proposiciones del consejo de sabios, no es la reforma que presentará el ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha insistido en ello: "Es la propuesta del comité de expertos, no el proyecto del Gobierno". Ya han rechazado el nuevo impuesto, como renta, sobre la vivienda habitual. Pero aseguran que tomarán como referencia sus propuestas.

Mientras, la oposición no se fía de resultado final. "Vamos a pagar más impuestos al acabar la legislatura", afirma Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaria de Economía y Empleo del PSOE. Por su parte, Cayo Lara dice que estas medidas "castigan a la clase trabajadora y favorecen al capital". Incluso los inspectores de Hacienda dudan de la anunciada rebaja del IRPF. "Al recaudar menos, incumpliríamos todavía más el objetivo de déficit", asegura Francisco de la Torre. UGT, mientras, la califica de injusta. Las familias de los trabajadores y pensionistas, dicen, pagarán más por la subida del IVA.