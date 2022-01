La llegada de la pandemia a nuestras vidas ha revolucionado el mercado laboral, muchos profesionales han tenido que adaptarse y cambiar sus rutinas. En concreto, la mayoría de las empresas ya han asumido el teletrabajo como algo normal. Este método, que se adoptó en pleno confinamiento, sigue funcionando actualmente y hay quienes prefieren incluso tener un puesto de trabajo que se pueda desarrollar desde casa. Aunque al principio generaba desconfianza, la realidad en pleno 2022 es otra: ha venido para quedarse.

Esta revolución, que no ha dejado indiferente a casi nadie, viene acompañada de nuevos cambios en el ámbito digital que fomentarán la aparición de nuevos oficios en la sociedad. A pesar de que el mercado laboral español todavía se está recuperando de los estragos que ha supuesto la COVID-19, cada vez surgen más vacantes para gente desempleada.

Esto se puede observar claramente en las últimas cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En el mes de diciembre de 2021 se batió un nuevo récord de descenso en los datos de paro. En consecuencia, se ha registrado una caída total en el número de parados de 76.782 personas sin empleo con respecto al mes anterior.

Actualmente, 3.105.905 personas en España se encuentran sin trabajo, la cifra más baja de un mes de diciembre desde el año 2007. Pero, ¿qué profesiones son las que tienen más demanda? Te contamos todo lo que tienes que saber para conseguir encontrar trabajo dentro de los sectores con más auge.

Las profesionales digitales más demandadas

Con la llegada de las nuevas tecnologías, han surgido muchos puestos de trabajo. En concreto, en el informe 'Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy' (2020) anunciaban que se crearían 133 millones de empleos nuevos durante el periodo de 2018-2022.

Según los últimos datos recopilados en el mapa del empleo de la Fundación telefónica, las 10 profesiones digitales más demandas hasta diciembre de 2021, teniendo en cuenta portales de empleo como Infojobs, tecnoempleo.com y TicJob, son las siguientes:

Desarrollador/a de software

Profesional técnico TIC

Administrador/a de sistemas

Digital project manager

Consultor/a TIC

Desarrollador/a full stack

QA tester

Desarrollador/a frontend

Community manager

Especialista en marketing digital

Optar a uno de estos cargos significa tener una formación y una preparación previa para poder manejar programas digitales que cada vez se demandan más. Por ejemplo, desde la Fundación Telefónica indican que Java, Cloud Computing y JavaScript son los que más suelen solicitar las empresas.

Las profesiones no digitales más demandadas

Mientras que a lo largo de 2020 y principios de 2021 uno de los perfiles más buscados era el de enfermero/a por la pandemia, según se mostraba en el XVI Informe Los + Buscados de Spring Professional, esta tendencia ha cambiado. Actualmente, los empleos no digitales más demandados, según Fundación Telefónica, son :

Comercial

Trabajador/a de ocupaciones elementales

Oficiales y operarios/as

Director/a en distintos ámbitos

Profesional financiero o administrativo

Profesional de la salud

El sector de la logística en alza

El consumo online se ha acelerado y uno de cada tres españoles realiza compras a través de internet cada semana, según el informe Pulso Digital Adevinta 2020-2021. En concreto, casi un 40% de los ciudadanos compra más a través del comercio online y más de la mitad de la población opta por una compra híbrida, que combina tiendas físicas y comercio online. Por lo tanto, los puestos relacionados con este sector como camioneros o repartidores pueden tener una mayor oferta a lo largo del 2022.