Los ERTE valencianos por la DANA suman 37 más y llegan a 1.436, y los de extinción son 15

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor causados por la DANA presentados en la Dirección de Trabajo de la Generalitat suman 37 más este domingo y alcanzan los 1.436, mientras que los expedientes de extinción (ERE) se mantiene en quince respecto a los datos del sábado.

Hasta la fecha se han presentado 1.436 ERTE por fuerza mayor (3 de Alicante, 2 de Castellón, 35 de la Dirección General -por empresas con centros de trabajo en más de una provincia- y 1.396 de Valencia), y 15 empresas han presentado expedientes de extinción. Se ha resuelto el 92 % de los expedientes registrados (1.326), según informa Labora, el servicio público de empleo y formación de la Generalitat.

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado la "agilidad del Consell a la hora de resolver administrativamente los expedientes que protegerán a 18.000 personas trabajadoras". "Toda la maquinaria del Consell se ha puesto a disposición de las empresas y los trabajadores para ofrecerles un escudo que les proteja en esta situación", ha afirmado.

Los expedientes de fuerza mayor, según la legislación actual, no tienen plazo de presentación, y son efectivos desde el hecho que los provocó, en este caso desde el día 29 de octubre de 2024. El director general de Labora ha destacado que las personas afectadas por un ERTE tienen derecho a prestación contributiva por suspensión del contrato o reducción de jornada por motivo de la DANA, y esta prestación además no exigirá periodos previos de cotización (no se necesita haber trabajado y cotizado un mínimo de 360 días).