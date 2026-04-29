Ya está pasando: la IA acaba con 40.000 puestos de trabajo en el último año

El contexto Se calcula que en el último año, se han perdido unos 40.000 puestos de trabajo por la IA. Golpea sobre todo a programadores, consultores y especialmente en los perfiles de quienes empiezan.

La inteligencia artificial está transformando el sector tecnológico, provocando la pérdida de unos 40.000 empleos en el último año, afectando principalmente a programadores y consultores, especialmente a quienes inician su carrera. Empresas como Edual han anunciado despidos masivos, mientras expertos como Eduald Meri Jurnet sugieren que el reciclaje laboral es necesario para adaptarse a la IA. José Varela de UGT destaca el impacto en atención al cliente y programación, donde los chatbots y las IA reemplazan a humanos. Diego Vázquez de Imaxin Software señala que los puestos de menor valor añadido están en riesgo. Aunque la IA puede realizar tareas rápidamente, expertos como Carles Ferri advierten que aún se requiere supervisión humana.

Ya está pasando. La IA ha acabado con las contrataciones en el sector tecnológico. Se calcula que en el último año, se han perdido unos 40.000 puestos de trabajo. Golpea sobre todo a programadores, consultores y especialmente en los perfiles de quienes empiezan.

Mas de 700 personas de la empresa de Edual se irán a la calle por un ERE anunciado. El consultor informático en Capgemini, Eduald Meri Jurnet, explica que "lo que se busca es una reducción de costos de gente que lleva mucho tiempo". Más de 20 años de experiencia que sustituirá la IA. Así, Jurnet ha añadido que "lo que tendría que hacer es reciclar a la gente para aplicar la IA".

En el último año el sector tecnológico está siendo el más golpeado. Los más afectados son programadores y consultores. El responsable de IA y digitalización de UGT, José Varela, explica que "el impacto de la IA se ve sobre todo en dos perfiles, el de atención al cliente, los usuarios cada vez interactuamos más con chatbots y el de programación, cada vez sustituyen más a personas que programan por inteligencias artificiales que hacen ese trabajo".

Esto afecta especialmente a los empleos de los que están comenzando. El CEO de Imaxin Software, Diego Vázquez, señala que "hay tareas que las puedes hacer hoy en día con una IA". "Esos puestos de trabajo que no aportaban tanto valor sí que van a sufrir. Se tendrán que adaptar", ha indicado.

En laSexta hemos hecho una prueba. Le hemos pedido a la IA que nos haga una web de ropa y en un par de minutos lo ha hecho. El catedrático de UPV - Escuela Técnica Sup. Ingeniería Informática, Carles Ferri, es un "poco paradójico porque los creadores de la criatura estamos sufriendo las consecuencias". Pero advierten que la IA no es infalible y que seguirá siendo necesaria la supervisión humana.

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