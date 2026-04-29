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Empleos destruidos por la IA

Ya está pasando: la IA acaba con 40.000 puestos de trabajo en el último año

El contexto Se calcula que en el último año, se han perdido unos 40.000 puestos de trabajo por la IA. Golpea sobre todo a programadores, consultores y especialmente en los perfiles de quienes empiezan.

Ya está pasando: la IA acaba con 40.000 puestos de trabajo
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Ya está pasando. La IA ha acabado con las contrataciones en el sector tecnológico. Se calcula que en el último año, se han perdido unos 40.000 puestos de trabajo. Golpea sobre todo a programadores, consultores y especialmente en los perfiles de quienes empiezan.

Mas de 700 personas de la empresa de Edual se irán a la calle por un ERE anunciado. El consultor informático en Capgemini, Eduald Meri Jurnet, explica que "lo que se busca es una reducción de costos de gente que lleva mucho tiempo". Más de 20 años de experiencia que sustituirá la IA. Así, Jurnet ha añadido que "lo que tendría que hacer es reciclar a la gente para aplicar la IA".

En el último año el sector tecnológico está siendo el más golpeado. Los más afectados son programadores y consultores. El responsable de IA y digitalización de UGT, José Varela, explica que "el impacto de la IA se ve sobre todo en dos perfiles, el de atención al cliente, los usuarios cada vez interactuamos más con chatbots y el de programación, cada vez sustituyen más a personas que programan por inteligencias artificiales que hacen ese trabajo".

Esto afecta especialmente a los empleos de los que están comenzando. El CEO de Imaxin Software, Diego Vázquez, señala que "hay tareas que las puedes hacer hoy en día con una IA". "Esos puestos de trabajo que no aportaban tanto valor sí que van a sufrir. Se tendrán que adaptar", ha indicado.

En laSexta hemos hecho una prueba. Le hemos pedido a la IA que nos haga una web de ropa y en un par de minutos lo ha hecho. El catedrático de UPV - Escuela Técnica Sup. Ingeniería Informática, Carles Ferri, es un "poco paradójico porque los creadores de la criatura estamos sufriendo las consecuencias". Pero advierten que la IA no es infalible y que seguirá siendo necesaria la supervisión humana.

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