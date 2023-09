Elon Musk ha anunciado que baraja implementar un "pequeño pago mensual" para todos los usuarios de la red social X, antiguo Twitter. Según el magnate, el objetivo sería el de luchar contra el uso de 'bots' y frenar el 'spam'.

Así lo ha trasladado el magnate en una reunión con el rimer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Una charla sobre temas relacionados con la Inteligencia Artificial que se ha compartido además a través de la red social.

Es ahí donde Musk ha mencionado sus planes para que X sea una plataforma de pago, que cueste "unos pocos dólares o algo así" para disuadir a los 'bots' porque "el coste efectivo" de pagar todos los perfiles falsos que pueda tener una persona "es muy alto".

Además, Musk ha explicado que cada vez que un usuario cree un 'bot', no podrá hacerlo con el mismo método de pago sino que necesitaría uno nuevo.

Eso sí, no ha concretado cuál será el coste par acceder a esta red social ni cuándo se pondría en marcha.

En la actualidad, la red social solo cobra a quienes tienen una suscripción 'premium' que cuesta 11 euros en España.

Otros cambios en X

Además, y esto sí es oficial, la red social permitirá que los suscriptores de pago premium oculten sus "me gusta". "Mantén privados los me gusta picantes ocultando tu pestaña me gusta", ha escrito la compañía en una publicación en la misma red.

Los que pagan ocho dólares mensuales para tener una cuenta premium, además, ya cuentan con ventajas como tener una verificación azul en su perfil y la posibilidad de publicar textos más largos.

El cambio más radical que ha hecho Musk en este año ha sido cambiar el nombre -de Twitter a X- y el logotipo -del icónico pájaro a una X-.