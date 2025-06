Trump insinúa a sus asesores que las rencillas con Musk se deben a su consumo de drogas

Donald Trump aparenta no estar afectado por su ruptura con Elon Musk, pero, según CNN, en privado busca entender las críticas del empresario. Ha preguntado a sus asesores si la actitud de Musk podría deberse al consumo de drogas. Aunque públicamente evita el tema, Trump habría mostrado interés en el asunto. Musk ha admitido consumir ketamina bajo prescripción médica para tratar estados depresivos. No es la primera vez que se discute el consumo de drogas de Musk; el 'New York Times' informó sobre un posible abuso de estupefacientes, incluyendo éxtasis y hongos psicodélicos, lo que podría explicar su comportamiento errático.

Donald Trump finge no importarle su ruptura total con Elon Musk, pero en privado está tratando de comprender el por qué de las críticas que le está vertiendo el empresario. Es lo que asegura la cadena CNN, que añade que el presidente estadounidense ha preguntado a sus asesores si creen que la actitud del CEO de SpaceX se podría deber al consumo de drogas.

Según ha explicado la cadena estadounidense, Trump sí estaría tratando de averiguar el por qué de su distanciamiento con Musk. "En privado, busca comprender las críticas del multimillonario tecnológico, mientras que públicamente señala que no le importa", recogen citando a fuentes cercanas a la Casa Blanca.

De hecho, apuntan que el republicano ha preguntado a sus asesores si consideran que la actitud actual del magnate tecnológico podría estar relacionada con el consumo de drogas. Pese a esa duda, públicamente no ha querido relacionarse con el asunto. "No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé... no sé cuál es su situación", dijo este viernes en el Air Force One a la prensa.

Eso sí, el magnate tecnológico ya reconoció en el pasado que consumía ketamina, aunque matizó que era bajo prescripción médica y que solo tomaba "una pequeña cantidad una vez cada dos semanas o algo así": "Hay momentos en los que tengo una especie de estado químico negativo en el cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina ayuda a superar ese estado mental negativo".

No es la primera vez

El presunto consumo de drogas de Elon Musk no es la primera vez que sale a la palestra. La semana pasada, 'The New York Times' publicaba que el empresario habría abusado de todo tipo de estupefacientes durante su acceso al poder y, sobre todo, cuando se puso al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Según aseguraban en la noticia, Musk tendría una fuerte adicción a las drogas ya que su consumo iría mucho más allá del ocasional. El propio empresario decía que tomaba tanta ketamina, un potente anestésico, que le estaba afectando la vejiga, un efecto conocido del consumo crónico.

Además, también consumía éxtasis y hongos psicodélicos y viajaba con una caja de medicación diaria que contenía unas 20 pastillas, incluyendo algunas con la marca del estimulante Adderall, según una foto de la caja y personas que la vieron.

Así, los medios estadounidenses apuntan a que sus adicciones explicarían su comportamiento errático; los insultos a miembros del gabinete; sus polémicos saludos nazis o las respuestas extrañas en algunas entrevistas preparadas previamente.