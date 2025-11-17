Ahora

Techo de gasto

Hacienda ofrece a las comunidades autónomas margen para gastar casi 5.500 millones más hasta 2028

El dato Las regiones podrán cerrar con un déficit de hasta el 0,1% de su PIB en cada uno de los ejercicios 2026, 2027 y 2028. La medida ha sido propuesta durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes.

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido este lunes a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra desde las 12.00 horas.

Según han confirmado a EFE fuentes de Hacienda, las regiones podrán cerrar con un déficit de hasta el 0,1 % de su PIB en cada uno de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que les ofrece cierto margen presupuestario con respecto al equilibrio previsto en el plan de estabilidad.

Hacienda -que tiene garantizada la aprobación de los objetivos de estabilidad ya que cuenta con la mitad de los votos en el CPFF, por lo que le basta con que una sola región vote a favor- cifra este margen fiscal en 5.485 millones entre 2026 y 2028.

