Hacienda ofrece a las comunidades autónomas margen para gastar casi 5.500 millones más hasta 2028

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

El dato Las regiones podrán cerrar con un déficit de hasta el 0,1% de su PIB en cada uno de los ejercicios 2026, 2027 y 2028. La medida ha sido propuesta durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes.

El Ministerio de Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según fuentes de Hacienda, las regiones podrán tener un déficit de hasta el 0,1 % de su PIB en los años 2026, 2027 y 2028, lo que les brinda cierto margen presupuestario respecto al equilibrio previsto en el plan de estabilidad. Hacienda, que asegura la aprobación de estos objetivos al contar con la mitad de los votos en el CPFF, estima que este margen fiscal será de 5.485 millones de euros entre 2026 y 2028.

