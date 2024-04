Desde el pasado 3 de abril ya podemos consultar el borrador de la declaración de la Renta tanto en la web como en la aplicación de la Agencia tributaria. En estos primeros días de campaña a muchos les entran prisas por quitársela de encima. En tan solo tres días la han hecho más de dos millones de contribuyentes.

Pero las prisas "no son buenas", dice Mabel Zapata, de la asociación española de asesores fiscales, ya que no siempre estamos obligados a hacerla. "Si un año he presentado y al año siguiente no tengo rentas que superen ese umbral, no tengo por qué presentarla", informa.

Además, consultar el borrador tampoco nos obliga a presentarla. "Hasta el momento en que le das a entregar, firmar y entregar la declaración, no hay ningún problema", apunta Carlos Cruzado, presidente de la Gestha.

También tenemos la opción de valorar si es mejor presentarla conjunta o individual. "Cuando hay dos cónyuges y tienen más o menos rendimientos similares, va a interesar siempre hacerla individual", aconseja Cruzado, que añade que lo que "dice el borrador no va a misa". Porque hay muchas cosas que nos pueden venir muy bien.

Eso sí, no hay que colársela a Hacienda porque, como dice Mabel Galaz: "Nos la podemos jugar y nos sancionarían". Así es que, si es de los que se pone este fin de semana con ella, ánimo y que le salga a devolver.