Falta un mes para el final del plazo de presentación de la declaración de la renta y desde la start-up 'TaxDown', que se dedica a asesorar a los contribuyentes para realizar este trámite, han explicado cuáles son las seis falsas creencias más extendidas entre los ciudadanos.

Enrique García, CEO de TaxDown, considera que estas creencias se deben a "falta de cultura financiera y fiscal, algo muy acusado en nuestro país". Estos son los seis puntos desmentidos por esta empresa:

1. En caso de que me salga a devolver, si hago la declaración antes, me devolverán más pronto. El día que presentes no tiene nada que ver con la fecha en la que se recibe la devolución, cada caso es independiente. Lo que sí es fundamental es estar seguros de realizar la declaración de manera correcta, y asegurarse de aplicar todas las deducciones a las que se tiene derecho. De hecho, cada año los españoles dejan por reclamar más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas. Muchas de éstas son deducciones autonómicas, que al ser más numerosas y cambiar más a menudo que las aplicables a nivel nacional, son más propensas a ser “olvidadas” a la hora de revisar el borrador.

2. Si tengo dos pagadores, la renta me saldrá a pagar. Es el mito más extendido. El hecho de tener más de un pagador no implica necesariamente que tu renta vaya a salir a pagar, o que pagues más impuestos. Ahora bien, si cambias de trabajo durante el ejercicio fiscal, o has estado en paro, ERTE o similar, asegúrate de que tu retención en nómina es la correcta, pues el origen de este “mito” es una retención incorrecta. Al ser el IRPF un impuesto progresivo, normalmente el segundo empleador no tiene en cuenta la cantidad de ingresos obtenidos durante el año y únicamente aplica el tipo de retención teniendo en cuenta los ingresos que obtendrá de su empresa. Por tanto, a no ser que sea el empleado el que solicite la corrección del tipo de retención, ésta será más baja de lo que le corresponde . Lo que sí es cierto es que en el caso de tener más de un pagador, tienes obligación de presentar la declaración a partir de 17.000 € de renta, y no de 21.000 € como ocurre en caso de tener un único pagador.

3. Al marcar la X para la Iglesia Católica o fines sociales, me sale más "cara" la declaración. Ninguna de estas dos opciones supone un coste extra para el contribuyente. Simplemente indican que se quiere dedicar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales o para apoyo de las labores de la Iglesia Católica, en ningún caso se tributa de más. Además, son completamente voluntarias: pueden marcarse una, ambas a la vez o ninguna. El año pasado el 55% de los contribuyentes marcaron la X solidaria, 11% marcaron la de la Iglesia Católica y un 34 % dejaron en blanco esta opción en su declaración.

4. Si el borrador me sale a devolver, mejor aceptarlo sin más. Es el error más común. Siempre hay que revisar el borrador, aunque salga a devolver. Hacienda no aplica de forma automática las deducciones autonómicas, que son la gran mayoría, por lo que aunque te salga a devolver puedes estar perdiendo dinero. Recuerda que cada año se dejan sin reclamar más de 9.000 millones de euros en declaraciones no aplicadas en la Renta. Por eso es especialmente útil la opción de simulación gratuíta de TaxDown: te da una comparativa del resultado obtenido con Hacienda vs el obtenido con TaxDown, pudiendo ver al instante si la herramienta puede optimizar todavía más tu resultado.

5. Si no llego al mínimo obligado para hacer la declaración, ni me preocupo. Es aconsejable simular siempre la declaración, aunque no estés obligado a presentarla, porque es posible que te salga a devolver. Precisamente son las rentas más bajas las que suelen tener más ayudas y deducciones, por lo que es mejor asegurarse de no perder ninguna oportunidad.

6. Si tardan en hacerme la devolución, es que Hacienda ha detectado algún problema. No siempre es así. Los tiempos de devolución de Hacienda varían mucho ya que dependen de muchos factores. A veces Hacienda se retrasa en el pago por motivos muy variados, no relacionados con un error en nuestra declaración. No obstante, siempre hay que asegurarse de evitar errores al presentarla, y para ello lo mejor es contar con el asesoramiento de expertos que puedan asegurarse de que la presentas de manera correcta.