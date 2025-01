Los desempleados de más de 55 años, entre las tareas pendientes pese a los buenos datos del paro

2024 pasará a la historia como un muy buen año a nivel de empleo en España. Solo en el mes de diciembre se crearon 35.500 empleos. De esta manera, con estos nuevos trabajadores, 2024 cierra con más de 21 millones de afiliados. Por tanto, ha sido un año en el que se han creado más de medio millón de puestos de trabajo, y es el cuarto año consecutivo que finaliza con creación de empleo con un saldo positivo.

Si nos fijamos en los sectores que han creado más puestos, en primer lugar está el sanitario, seguido por la hostelería y, en tercera posición, el comercio. Aumentan los afiliados y baja el paro. El desempleo cae en diciembre en 146.000 personas y el año termina con 2.500.000 personas desempleadas. Es la cifra de paro más baja en 17 años.

Pero a pesar de los buenos datos, todavía hay tareas pendientes. El paro juvenil ha mejorado, pero uno de los principales problemas está en los desempleados con más de 55 años: no lo tienen nada fácil a la hora de conseguir un empleo.

El paro ha sido siempre una asignatura pendiente y un arma arrojadiza para los políticos. Da igual a quién preguntes y en qué época. Se lo han achacado desde al PSOE de Felipe González hasta al PP de Mariano Rajoy y, ahora, más de lo mismo. Este mismo viernes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que "veníamos de un mercado de trabajo que el PP había dejado hecho unos zorros".

Los políticos siempre se han tirado el desempleo a la cara, y lo cierto es que incluso en épocas de bonanza económica, el paro no termina de bajar. Somos el país de la eurozona que más personas desempleadas tiene todavía. Incluso por encima de Grecia.

Y una razón, según los expertos, está en personas como Eleuterio Garrote. "Con 50 años, la empresa cerró y a partir de ese momento, te ves en una situación super desagradable", cuenta a laSexta el desempleado.

Lleva 13 años en paro, y no será por no haberlo intentado. "No te quieren contratar de forma legal. He terminado al final dándome de alta como autónomo", relata.

Y es que de todos los parados que hay hoy en España, casi la mitad son de larga duración. Y de ellos, el 35% tienen más de 55 años.

El profesor de la Universidad de Mondragón, Julen Bollain, explica que esto "supone una infrautilización de la capacidad productiva que tiene la economía española" y expone "la exclusión laboral de una gran parte de la sociedad que no consigue entrar en el mercado laboral".

Porque según el INE, a una persona mayor de 55 años le cuesta el doble encontrar empleo que a alguien joven. Y eso, dicen, solo se soluciona con un empleo de más calidad y no tan centrado en el sector servicios o el turismo.