Declaración de la Renta: qué necesitas para saber si tendrás que pagar o si Hacienda te devolverá dinero este año

Cada vez falta menos para que comience la campaña de la declaración de la Renta, un trámite que obliga a los españoles a 'ponerte al día' con la Agencia Tributaria una vez al año. La campaña de este año comenzará el 2 de abril y llegará al 30 de junio, según ha confirmado el propio organismo.

Para la campaña de este año, las personas que tengan un sueldo que no supere los 22.000 euros no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta, siempre y cuando no tengan un segundo pagador con el que ingresen una cifra superior a 2.500 euros y no los 1.500 euros que estaban establecidos hasta el momento.

Otro de los cambios afectará a los parados, ya que a partir de 2025 toda aquella persona que perciba una subvención por desempleo, con independencia de que cumplan o no el importe mínimo para hacerla, tendrá que presentar la declaración de la Renta.

Cómo funciona el simulador de la declaración de la renta

Para anticiparnos a la cantidad que nos saldrá a pagar o a devolver, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria nos facilitan una herramienta llamada Renta Web Open, una versión de Renta Web que funciona como un simulador. Eso sí, en todo momento deja claro que esta versión Open no permite la presentación de la declaración de la renta.

¿Qué necesitamos para poder realizar esta simulación? La realidad es que este simulador no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales. Simplemente se podrá simular la declaración de IRPF a partir de los datos que se vayan introduciendo por parte del usuario.

¿Cómo funciona Renta Web Open?

La Agencia Tributaria detalla el funcionamiento de su simulador, que arrancará con la posibilidad de hacer una nueva declaración o cargar una declaración previamente guardada. En primer lugar, seleccionamos el idioma en el que queremos llevar a cabo el trámite, introduciendo los datos identificativos completos. Si se ha iniciado una nueva declaración, se deberán incluir todos los datos, personales y económicos para simular el resultado.

Una vez hayamos completado todos los campos, quedará pulsar el botón 'Aceptar', lo que nos llevará directamente al resumen de resultados. Para añadir más campos a esta simulación, habrá una opción con el nombre 'Apartados declaración'; si se pulsa 'Mostrar opciones', veremos cómo se amplían las opciones del menú.

"Desde "Buscar casilla" puedes localizar apartados de la declaración por número de casilla o conceptos. El botón "Validar" analiza la cumplimentación que se ha efectuado y detecta los posibles avisos y errores", añade la Agencia Tributaria. Finalmente, para comprobar el resultado, se puede acceder a la última página ("Documento de ingreso o devolución") o al resumen de declaraciones.

Renta Web Open generará un documento PDF con la 'Vista previa' de la simulación de la declaración, aunque recordamos que este documento no es válido para su presentación. Este simulador nos puede ayudar no solo a conocer la cantidad que deberemos pagar o que nos hará llegar la Agencia Tributaria, sino que nos permite detectar y corregir errores antes de presentar la declaración oficial.