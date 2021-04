Lo que hemos cotizado, nuestro número de cuenta, los pisos que tenemos, nuestro número de cuenta, el DNI… En esta época del año exponemos nuestros datos financieros más que en ninguna otra y eso los 'cacos' lo saben. Generalmente, también saben más de tecnología (y de cómo hacer el mal con ella) que nosotros. Por eso, es importante tener ciertos conocimientos, para evitar que usen la declaración de la Renta como puerta de entrada a todos nuestros dispositivos.

De hecho hay algunas entidades bancarias que, conscientes de esta situación, envían a sus clientes una serie de advertencias. Si aún no te han llegado, toma nota de estos consejos, que más que consejos son mandamientos para evitar una estafa. Parecen una perogrullada y, aún así, a veces no los cumplimos.

1. La Declaración de Hacienda se hace en la web de Hacienda. Fácil, ¿verdad? ¿Y cuál es la web de Hacienda? ¿Hacienda.es? ¿Agenciatributaria.com? Es normal no saberlas de memoria pero estas son las dos web oficiales de Hacienda:

agenciatributaria.es

agenciatributaria.gob.es

No hay más, así que si no es esa dirección, NO es Hacienda.

2. Otra opción muy cómoda es descargarse la App de Hacienda y operar desde el móvil. A la hora de hacerlo, usa las tiendas de aplicaciones oficiales. ¡Ah! Y fíjate siempre en quién es el desarrollador de la app (es lo que aparece justo debajo del nombre). Si es algo tipo Perico Palotes, no es Hacienda. Has de buscar que el desarrollador sea Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y nadie más.

3. Hacienda solo manda mails desde las cuentas oficiales de Hacienda. Otra perogrullada, pero no. Hay que estar atentos a las cuentas desde las que nos escriben. Por ponerlo claro: la Agencia Tributaria nunca te va a escribir desde un mail de Gmail o de Yahoo!. Si el remitente es de Hacienda, acabará en @agenciatributaria.es o en @correo.aeat.es.

4. Sobre los SMS. Es cierto que cuando haces la declaración online te mandan SMS. A veces es para confirmar una clave o una cita… Pero esos mensajes nunca van a incluir un enlace o un archivo adjunto, ni te van a pedir que llames a un móvil, así que ¡no piques! Este consejo se puede aplicar también a los emails.

5. Además, si un mail o un sms que has recibido está escrito con faltas de ortografía, o tiene expresiones extrañas que no utilizarías normalmente, sospecha.

6. A veces, para hacer la declaración de la Renta online nos solicitan algún datos, suele ser el número de una de las casillas del año anterior. Pero lo que NUNCA te van a pedir es un dato confidencial o un número de cuenta o tarjeta por SMS o correo electrónico.

7. Es más, a diferencia de otros organismos que sí hacen algunos cobros de manera telefónica con tarjeta, la Agencia Tributaria opera con el número de cuenta (un dato que ya tienen). Por eso, si alguien te pide el número de la tarjeta de crédito o débito para hacerte la devolución, es simplemente MENTIRA. Huye.

8. En los casos en los que la declaración nos sale "a pagar", la Agencia Tributaria nunca te va a cobrar por hacerte la declaración. Si te piden, yo qué sé, 30 euros por hacerla, no es Hacienda. Puede ser una empresa que haga declaraciones o algún listillo, pero no la Agencia Tributaria.

9. Llamadas: si has pedido cita para hacer la declaración por teléfono, guarda estos 4 números: 910 506 310 , 914 539 170, 914 539 197 y 917 618 662. Son los que facilita la Agencia Tributaria. No te van a llamar con número oculto ni tampoco a través de WhatsApp. Solo usan esos 4 teléfonos. ¡Apúntatelos!

10. No. La Agencia Tributaria no te va a escribir por Telegram ni por WhatsApp ni por otro servicio de mensajería. Solo usa SMS, mails y llamadas. Recuerda: NO TE DESCARGUES NADA.

Si aún te quedan dudas, en la web OFICIAL de la Agencia Tributaria tienes ejemplos de Phishing. ¿Se parecen al mail que has recibido? Ya sabes: no abras, no descargues y borra directamente.