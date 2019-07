Cada vez más personas se animan a hacer sus compras por Internet en vez de presencialmente, sobre todo en época de rebajas. Sin embargo, el universo de las compras online guarda peligros como el phishing y otras estafas, como demuestra el caso de Lupin, considerado el mayor ciberestafador de la historia de España.

Te contamos cómo evitar estos timos y qué buscar en una página web para cerciorarte de que es segura.

Aviso legal

El Aviso legal o Política de Privacidad suele aparecer abajo del todo de la web, en un módulo como 'footer' en el argot técnico. En esta página tiene que venir el nombre de la empresa así como el tipo de sociedad que es, su dirección, email, teléfono y CIF.

En caso de que se trate de la web de un autónomo deben aparecer su nombre y apellidos y el DNI.

Quiénes somos

Muchas de las webs de venta online tienen un apartado llamado 'Quiénes somos', que también suele estar en la parte inferior de una web. Aunque no es determinante, porque hay webs que prefieren mantener al equipo de trabajo en el anonimato, que aparezcan las fotos reales de las personas que trabajan en la empresa es una señal extra de seguridad.

Contacto

Normalmente, las webs tienen también una página de contacto. Además de un email, comprueba si tienen disponible un teléfono y si, efectivamente, hay alguien detrás de la web.

Redes Sociales

Asegúrate que la web en cuestión tiene cuentas activas en redes sociales; las más comunes son Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. También es buena idea comprobar la fecha de la última publicación en redes y las interacciones con otros usuarios suelen ser un buen indicador para comprobar que esa cuenta en redes es real.

Certificado de seguridad SSL

Es un protocolo de seguridad de las webs para que la transmisión de datos comprometidos vaya cifrada. Debe aparecer un icono de un candado con el protocolo "https://" en la barra del navegador.

Nombre del dominio

Las marcas suelen tener el nombre del dominio web junto con extensiones como ".com", ".net" o ".es" (dependiendo del país esta puede cambiar: ".it" para Italia, ".de" para Alemania, etc.), que son las más comunes. Además, suelen usar el nombre del dominio más exacto, simple y directo con el nombre de su marca.

Por eso, si ves que el dominio de una web es ".wordpress.com" o ".blogspot.com" o con variaciones del nombre de la marca, no es una buena señal. También cuidado con el uso de subdominios con extensiones gratuitas: porque salga la marca en el dominio no significa que este sea el de la marca oficial.

Email

Las empresas usan en su email el nombre de su marca. Si tienen en el email un dominio gratuito tipo "@gmail.com", o "@webmail.com", debes sospechar.

Textos

Cuidado cuando el texto contiene faltas ortográficas o frases que no tienen sentido: si ves este tipo de textos, probablemente los estafadores hayan usado herramientas de traducción online. Una marca fidedigna que vende sus productos en Internet tiene claro que los textos traducidos tienen que ser escritos por redactores nativos para dar confianza a los clientes, por lo que sus textos no tendrán estos fallos.

Bancos

Si la transacción se está haciendo con un banco que no sea español o entidades conocidas online como Pay Pal o Stripe, cuidado con dónde envías el dinero. Empresas como Moneygram o Western Union suelen ser utilizadas para solicitar dinero al extranjero. Las webs serias no usan ese tipo de método bancario.

Webs duplicadas

Comprueba que la web tiene un diseño propio de una web profesional, con unas buenas imágenes, buenos textos con sentido, que se adapta al móvil y que los logos sean los oficiales. Hoy en día hacer un clon de una web no cuesta mucho, pero hacerlo con un diseño profesional cuesta más tiempo; en general, este tipo de mafias van a volumen y no cuidan estos detalles para crear muchas webs en muchos idiomas, así cazan a los despistados.

Enviar dinero por adelantado

Cuidado si te piden dinero por adelantado para validar tu cuenta, si te piden adelantar el dinero del transporte del producto, si vas a alquilar una casa bonita y a un buen precio y para quedar con la persona que debe enseñártela tienes que adelantar el primer mes.

Falsificaciones

Precaución con los precios muy bajos en tiendas online o apps de segunda mano: asegúrate de que el producto es el original y revisa la calidad del material (las costuras en las falsificaciones también suelen ser peores).

Tickets

Si compras algo de segunda mano, mejor si tiene ticket de compra. Así te aseguras de que el producto no es robado y si tiene todavía garantía de devolución la podrás usar. Recuerda que comprar un artículo robado es delito tanto para el que compra como para el que vende.

Compra en tiendas de tu confianza

Si tiene web y también tienda física, son tiendas de confianza.

En Internet hay chollos, pero también hay muchas estafas: con unas precauciones mínimas puedes encontrar el producto que buscabas a un precio más bajo.