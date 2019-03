Estos son los mejores consejos para arrasar en las rebajas evitando las compras compulsivas

Si de verdad queremos aprovechar las rebajas, lo más importante es planificarse. Porque los expertos recomiendan hacer una lista de necesidades, establecer prioridades y evitar las compras compulsivas.

Y también es clave fichar fichar previamente el precio de lo que queremos comprar, para saber si el descuento merece realmente la pena. Para evitar sorpresas es importante recordar que la rebaja de los productos es de precio, no de derechos.

"El que nos presenten un producto que no es real, al que le han inflado el precio hace unas semanas", explicaRubén Sánchez, portavoz de Facua. Tienen que ofrecernos la misma calidad y garantía de los productos, siempre darnos el ticket o factura y debe estar bien reflejado el precio original junto al rebajado.

Es importante además no confundir legal con habitual. Porque los establecimientos pueden no admitir los pagos con tarjeta de crédito y no están obligados a hacer devoluciones de los productos a no ser que sean defectuosos. Pero tienen que indicarlo expresamente. Planifíquense, comparen, aprovechen las rebajas y ante cualquier irregularidad, no duden en reclamar.