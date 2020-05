Adidas es una de las últimas marcas que se ha lanzado al mercado de las mascarillas debido a la pandemia mundial de coronavirus. La famosa marca deportiva a puesto a la venta su propio diseño reutilizable y con un fin solidario.

A pesar de que el uso de la mascarilla no es obligatoria para practicar deporte ya que puede tener efectos negativos para la salud, sí es recomendable para evitar la propagación del Covid-19. Así, el diseño de la marca alemana se puede utilizar para la vida cotidiana.

Adidas señala que se trata de un diseño confeccionado con "un tejido transpirable y suave" que es "lavable y reutilizable". Aunque advierte de que no se considera una mascarilla quirúrgica ni un equipo de protección individual, apunta que "puede ayudar a evitar la transmisión de virus y gérmenes a través de gotículas".

"Esta mascarilla no evita que el portador disemine virus. No obstante, colocada sobre la boca y la nariz, puede limitar la propagación de gotitas. Esta mascarilla no es apta para uso sanitario, geriátrico o cualquier tipo de uso que requiera una reducción de la exposición a sustancias contaminantes transportadas por el aire.", explica la marca.

La mascarilla se vende en packs de tres a un precio de 12,95 euros y por cada pack vendido la marca destinará 2 euros al fondo global de respuesta al coronavirus de Save The Children.

Adidas señala que su mascarilla se debe lavar antes de cada uso a 60 grados utilizando detergente normal, también antes del primer uso.