Adidas lanza una mascarilla reutilizable y solidaria ante la crisis del coronavirus

La mascarilla se vende en packs de tres a un precio de 12,95 euros y por cada pack vendido la marca destinará 2 euros al fondo global de respuesta al coronavirus de Save The Children. Adidas explica en su descripción que "esta mascarilla no evita que el portador disemine virus. No obstante, colocada sobre la boca y la nariz, puede limitar la propagación de gotitas. Esta mascarilla no es apta para uso sanitario, geriátrico o cualquier tipo de uso que requiera una reducción de la exposición a sustancias contaminantes transportadas por el aire".