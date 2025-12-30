Ahora

Medidas contra el genocicio

Consumo exige a siete multinacionales retirar su oferta de alojamiento vacacional en territorios ocupados por Israel

Los detalles El departamento que dirige Pablo Bustinduy fundamenta su actuación en el artículo 4 del Real Decreto Ley aprobado recientemente con medidas de apoyo a la población palestina, que prohíbe expresamente la publicidad de bienes y servicios procedentes de asentamientos israelíes.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una imagen de archivo.Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una imagen de archivo.Europa Press
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reclamado a siete empresas multinacionales la retirada de más de un centenar de anuncios de alojamientos turísticos ubicados en los territorios palestinos ocupados por Israel, al considerar que este tipo de publicidad "contribuye a la normalización y perpetuación de un régimen colonial ilegal según el derecho internacional".

El departamento que dirige Pablo Bustinduy fundamenta su actuación en el artículo 4 del Real Decreto Ley aprobado recientemente con medidas de apoyo a la población palestina y de prevención del genocidio en Gaza. Este texto prohíbe expresamente la publicidad de bienes y servicios procedentes de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, una categoría en la que el Gobierno incluye la actividad turística.

Según ha informado el propio Ejecutivo, ya se ha remitido un primer requerimiento a las plataformas digitales implicadas para que retiren "de forma inmediata" un total de 138 anuncios o bloqueen su visualización en España. En caso contrario, advierte el Ministerio, podrían iniciarse "actuaciones posteriores", aunque por el momento no se han concretado ni las posibles sanciones ni la identidad de las empresas investigadas.

La explotación económica de zonas ocupadas, especialmente a través de los asentamientos israelíes en Cisjordania, es desde hace años objeto de debate político y social. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas y diversas ONG publican de forma periódica informes en los que identifican a empresas extranjeras que se beneficiarían directa o indirectamente de la ocupación de los territorios palestinos.

En Cisjordania residen actualmente cerca de tres millones de palestinos y más de medio millón de colonos israelíes, en un contexto de creciente tensión política. La soberanía de este territorio ha sido cuestionada en los últimos meses por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, mientras aumenta la preocupación internacional por la expansión del control israelí sobre estas zonas.

La Haya respalda la medida

Esa inquietud se ha visto reforzada por dictámenes como el emitido en julio del año pasado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En una resolución de carácter consultivo, el tribunal concluyó que las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado generan consecuencias jurídicas para el conjunto de la comunidad internacional, cuyos Estados están obligados a adoptar medidas para evitar relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de una situación considerada ilegal.

