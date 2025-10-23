Ahora

Datos del INE

La compraventa de viviendas cae un 3,4% en agosto y pone fin a 13 meses consecutivos de subida

El dato Esta bajada se debe a la disminución de la compraventa de inmuebles de segunda mano, que bajaron un 4,9 % respecto al año anterior, completándose un total de 37.574 operaciones. En las viviendas nuevas, las ventas subieron un 2,9%, llegando a las 10.123 operaciones

Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria en MadridAnuncios de pisos en venta en una inmobiliaria en MadridJesús Hellín / Europa Press
La compraventa de viviendas bajó un 3,4% el pasado mes de agosto respecto al mismo mes de 2024, completándose tan solo 47.697 operaciones, la menor cifra para ese mes de desde 2020, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este frenazo, la transacción de inmuebles cae por primera vez tras 13 meses consecutivos al alza.

Esta bajada se debe a la disminución de la compraventa de inmuebles de segunda mano, que bajaron un 4,9 por ciento respecto al año anterior, completándose un total de 37.574 operaciones. Sin embargo, los datos son muy diferentes en lo que respecta a las viviendas nuevas, cuyas ventas subieron un 2,9%, llegando a las 10.123 operaciones.

De estas casi 48.000 operaciones, el 93,4% corresponde a viviendas de libre mercado, mientras que el 6,6% eran protegidas, lo que supone una bajada del 2,6% en los inmuebles libres y un 12,6% en los protegidos.

Sin embargo, esta desaceleración apenas tiene impacto en los datos anuales, ya que en los ocho primeros meses de este 2025, la compraventa de viviendas aumentó un 16,1% respecto al mismo periodo del año pasado.

La Rioja lidera las subidas y Asturias, las bajadas

En el desglose por comunidades autónomas, Andalucía fue la región en la que más operaciones se realizaron durante el mes de agosto, con un total de 9.410. Le siguen Cataluña (7.611), Comunidad Valenciana (7.293), y Madrid (5.171).

Los mayores aumentos se produjeron en La Rioja, con un 33,7%, Castilla y León (+11,3%) y Aragón (+8,6%). En el lado opuesto están Asturias, donde las compraventas cayeron un 23,2%, Canarias (-15,2%), Murcia (-8,2%) y Extremadura (-8%).

