Amazon reduce a 791 los 978 despidos previstos en su oficina de Barcelona

CCOO ha alcanzado un acuerdo con Amazon para reducir el número de empleados afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus oficinas de Barcelona, de 978 a 791. Este ERE es parte de un plan global para despedir a 14.000 empleados en todo el mundo, incluyendo 1.200 en España. El acuerdo contempla indemnizaciones de 38 días por año trabajado, un mínimo de 7.000 euros, y un permiso retribuido hasta febrero. También se ha pactado la voluntariedad en las salidas, recolocaciones, y estabilidad laboral. CCOO critica la política de despidos de multinacionales con grandes beneficios, instando a usar la IA para mejorar condiciones laborales.

CCOO ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con Amazon mediante el cuál la compañía reduce de 978 a 791 el número de empleados incluidos Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la compañía ejecutará en su oficinas centrales de Barcelona.

Este ERE está enmarcado en un plan global de la compañía, que pretende despedir a 14.000 empleados en todo el mundo y el pasado 31 de octubre manifestó su intención de despedir a 1.200 empleados en España entre sus oficinas de Madrid y Barcelona.

Asimismo, CCOO indicó que el acuerdo también incluye una indemnización de 38 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, un mínimo indemnizatorio de 7.000 euros y un permiso retribuido hasta el 28 de febrero, para optar al pago de acciones de la compañía.

Además, también se ha pactado voluntariedad para las salidas, más de cien plazas para recolocaciones en el grupo Amazon, la inclusión de ciertos colectivos protegidos con opción a permanencia y un compromiso de estabilidad en empleo.

Por último, CCOO indicó que, aunque valora positivamente el acuerdo, se muestra abiertamente contrarios a la política de empresas multinacionales, con beneficios multimillonarios, que aprovechan la IA para despedir a parte de su plantilla.

"Las empresas deben utilizar la IA para disminuir la carga de trabajo existente y rebajar la jornada laboral, pero no para rebajar costes a cambio de deshacerse de personal con una gran formación y perfil tecnológico", aseveró el sindicato.

