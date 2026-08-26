Las marcas blancas como protagonistas de los supermercados: representan casi el 50% de la cesta de la compra

¿Qué han dicho? Un mantra que desmienten los profesionales. "Hay muchos análisis comparativos donde la marca blanca es el producto de mayor calidad o tiene una calidad similar a los de marcas líderes", aseguran desde la OCU.

Cada vez más consumidores optan por productos de marca blanca en los supermercados, representando casi el 50% de la cesta de la compra en España. Este fenómeno se ha convertido en el eje central del consumo, según un estudio. Aunque algunos consumidores aún desconfían de estas marcas, muchos valoran su precio y calidad. Enrique García, portavoz de la OCU, señala que estas son las principales razones de su elección. A pesar de que algunos productos específicos, como la cerveza o los yogures, siguen siendo preferidos de marca tradicional, la tendencia hacia la marca blanca parece consolidarse en el mercado español.

¿Cuántos productos de marca blanca compran en el supermercado? Esta pregunta no la lanzamos porque sí, sino porque, cada vez más, se compran y eligen productos de este tipo. Es más, según un estudio, casi el 50% de nuestra cesta de la compra ya son marcas blancas y para los supermercados han pasado a ser el eje central de su economía.

Para algunos, todavía son el patito feo a la hora de comprar, pero para otros ya se ha convertido en el bien más preciado a encontrar en los supermercados "De normal, compro marca blanca porque es más barato. O sea, al final me renta más", reconoce una clienta en Barcelona.

La realidad es que la marca blanca ha dejado de ser una alternativa al ahorro para convertirse en el eje central del consumo en España. Así lo revela un estudio, que apunta a que casi la mitad de la cesta de la compra de los españoles son productos de marca blanca. "Las razones fundamentales por las que el consumidor elige productos de marca blanca son, primero, el precio y luego la percepción de calidad", ha explicado a laSexta Enrique García, portavoz de la OCU.

Las marcas blancas como protagonistas de los supermercados

Cada año que pasa, cobra más importancia a la hora de elegir estos productos por encima de las marcas tradicionales, especialmente en los supermercados más comunes. Aunque algunos sean reticentes. Porque, como cuenta un usuario de estas superficies: "La calidad, en comparación con otras marcas, está bastante bien".

Un mantra que desmienten los profesionales. "Hay muchos análisis comparativos donde la marca blanca es el producto de mayor calidad o tiene una calidad similar a los de marcas líderes", aseguran desde la OCU. Aunque los consumidores reconocen que en algunos productos sí hay diferencia.

Si vamos directamente a preguntar a los consumidores por qué compran bienes de marca, estas son algunas de las respuestas. "La cerveza, por ejemplo, tiene que ser una marca determinada". Y lo mismo ocurre con los yogures, las galletas de chocolate y el detergente, "porque me fío más de la marca de toda la vida".

Sea como sea, los estudios demuestran que la tendencia de la marca blanca ya ha llegado para quedarse.

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