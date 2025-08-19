El propietario de un bazar chino reconoce que tienen "una crisis muy fuerte" en España: "Están bajando mucho las ventas y ya no tiene sentido"

El cierre masivo de los bazares chinos es una realidad que se está dando en los últimos años en España. El dueño de uno de estos comercios explica el motivo en este vídeo que se ha convertido en viral.

"Somos de ganar poco, pero como vendemos mucho, aún nos sale rentable. ¿Qué pasa? Que ahora no está saliendo nada rentable". Con esta breve explicación, el propietario de un bazar chino explica en este vídeo del que se hace eco Aruser@s el motivo por el que cada vez hay menos comercios de este tipo en España. "Estamos en una crisis muy fuerte. Están bajando mucho las ventas y por eso mismo, ya no tiene sentido", lamenta.

El empresario apunta directamente a las compras online como el motivo de este descenso en el número de clientes y destaca el hecho de que muchos de sus compatriotas han decidido cambiar de manera radical su modelo de negocio. "Cierran el bazar y se abren un bar o un restaurante", detalla.

En el plató del programa matinal de laSexta, Alfonso Arús, tras mostrarse aliviado por conocer al fin la respuesta a este gran enigma, le da toda la razón a este comerciante. "Lo que está diciendo tiene todo el sentido del mundo", comenta.

"A raíz de Aliexpress, Temu o Shein, tú empiezas a comparar los precios de aquí con las ventas online y la diferencia es abismal", señala Tatiana Arús.

