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SEAT, en el aire

Gonzalo Bernardos, optimista con el futuro de la fábrica de Martorell pese al posible cierre de SEAT: "Es más productiva que las plantas alemanas"

El economista defiende la viabilidad de la planta barcelonesa, aunque asegura que los representantes sindicales del Grupo Volkswagen "pueden llegar al acuerdo de que se eliminen menos puestos de trabajo en Alemania y más en España".

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El futuro de SEAT está en el airedespués de que el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen haya aprobado este jueves por unanimidad el plan de ajuste del Consejo de Administración para transformar la compañía que podría llevar al cierre de la marca española en 2029.

Esta situación ha generado alarmismo entre los 14.000 trabajadores de la fábrica de SEAT en Martorell (Barcelona). Sin embargo, Gonzalo Bernardos cree que "es bastante complicado que se pierda el empleo".

"Si esto fuera una decisión puramente empresarial, debemos tener en cuenta que la planta SEAT, como también la de Volkswagen, es mucho más productiva que las alemanas", afirma el economista en Más Vale Tarde.

No obstante, el profesor detalla que el grupo alemán funciona "como si tuviera dos consejos de Administración". "Uno es el consejo de Administración propiamente dicho y el otro es el de Supervisión, en el que la mitad de son representantes de los trabajadores", expone.

Unos representantes que "pueden llegar al acuerdo de que se eliminen menos puestos de trabajo en Alemania y más en España", lo cual sí que tendría un impacto en Martorell.

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