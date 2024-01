Isabel Díaz Ayuso ha trasladado este martes una idea que muchos empresarios comparten y que no tiene sustento de ningún tipo. La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que los jóvenes están influenciados por un mensaje de "tú no trabajes, no te esfuerces y pide lo tuyo".

"Hay muchos sectores que se están quedando sin empleo cualificado, sin mano de obra, porque la gente muchas veces prefiere no trabajar. Es casi más rentable no hacerlo que hacerlo y eso es nefasto para la economía", argumenta Ayuso.

El pasado mes de octubre, el presidente de la patronal toledana Fedeto, Javier de Antonio Arribas, compartió este postulado, hablando de "una especie de 'gente' que está subvencionada que decide no trabajar": "Hay gente que prefiere ser mantenida a estar trabajando".

Una vez escuchados estos argumentos, nos preguntamos qué opciones tiene una persona que no trabaja para obtener ingresos. Una persona puede cobrar el paro, que son menos de 1.000 euros al mes de media, y para lo que antes tiene que haber trabajado al menos un año. Si se le acaba, podría optar a un subsidio de solo 480 euros que en muchos casos también es temporal.

Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, ha criticado las palabras de Ayuso, afirmando que la gente "no quiere paguitas", sino "un salario digno para poder vivir", idea similar a la que ha trasladado el portavoz del PSOE, Patxi López.

"La gente no quiere trabajar, la gente no se esfuerza... ¿Se cree alguien que un trabajador no se esfuerza? Eso es una barbaridad tal que solo se le ocurre a alguien que vive fuera de la realidad y que vive en base a eslóganes", ha criticado López.

Los sindicatos también han cargado contra estas palabras, como Unai Sordo (CCOO), que cree que con apenas 400 euros al menos "no da ni para malvivir", exigiendo a la presidenta madrileña usar sus competencias para facilitar a los jóvenes emanciparse.