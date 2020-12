El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales vuelven a reunirse este lunes para avanzar en las negociaciones que determinarán si en 2021 se sube o no el salario mínimo interprofesional (SMI). Los sindicatos apuestan por la subida como una forma de mejorar las condiciones de los trabajadores más vulnerables, en tanto que la patronal cree que no es el momento de aumentar costes a los empleadores.

El Gobierno no tiene una postura clara: desde la vicepresidencia de Asuntos Económicos creen que no es el momento, una postura que también defiende la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El SMI ha subido en apenas dos años, los dos con Pedro Sánchez en La Moncloa, un 29%, 214,1 euros. Pero en Trabajo, dirigido por Unidas Podemos, argumentan que no pueden subirse pensiones y sueldos de funcionarios y no aplicar el mismo alza a los trabajadores más pobres.

La hostelería, el comercio, el turismo o el ocio son los sectores donde más se concentran los empleados retribuidos con la cuantía mínima establecida por ley. Esto coincide con las actividades en las que hay un mayor número de trabajadores por cuenta propia.

De los 3,2 millones de trabajadores autónomos que hay en España, 408.000 tienen asalariados a su cargo, la mayoría con uno o dos. En total son 825.000 trabajadores que dependen de un empleador por cuenta propia. Así pues, ¿qué opinan los autónomos de la subida del SMI?

Sectores muy castigados por el COVID en 2021

Para el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, 2021 no es el año apropiado para incrementar las retribuciones. Esto no sería un drama, en su opinión, ya que en los dos ejercicios anteriores se ha aumentado en un 29%.

"Todos los esfuerzos de los autónomos que tienen trabajadores, todos los esfuerzos de las empresas tienen que ir a recuperar los empleos perdidos, a mantener el empleo. El SMI ha subido en los últimos años el 30%, no subir este año no es ningún problema. Lo que hay que intentar este año es salvar a esos sectores más castigados, donde se concentran gran parte de estos trabajadores", defiende Amor en declaraciones a laSexta.

El también vicepresidente de la CEOE asegura insiste en que la economía española va a terminar con una "inflación negativa", es decir, bajada de los precios, por lo que sectores como el comercio, la hostelería, la peluquería o el taxi van a ser "muy castigados" por el COVID: "Creemos oportuno congelar este año el SMI".

1.400 millones de euros más en el consumo

Pero no todas las agrupaciones de trabajadores por cuenta propia defienden esto: UPTA y Uatae opinan todo lo contrario. Para ellos, la subida del salario mínimo es una necesidad para reflotar la economía que, precisamente, va a mejorar la situación de los trabajadores autónomos.

"Cuanta mayor capacidad económica tengan los trabajadores, mayor capacidad de consumo", resume a laSexta el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

Subir 50 euros el SMI tendría un impacto positivo de 1.400 millones de euros

Abad, incluso, da una cifra de la liquidez que entraría en el mercado si el SMI subiera cincuenta euros, hasta los 1.000 euros, una propuesta que comparte con el sindicato UGT. De incrementarse en 50 euros a los cerca de dos millones de trabajadores que cobran la cuantía mínima, el efecto en el consumo sería de 1.400 millones de euros.

"Esto sería una inyección económica directamente en la calle que mejoraría mucho la situación de los miles de autónomos que viven de cara a lo que consumen los trabajadores y, sobre todo, los consumidores locales", explica Abad.

Para la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, la subida es obligada: "Una congelación del SMI nos devolvería a los años negros de los recortes", asevera.

Desde su asociación defienden las bondades que tendría en la economía aumentar los sueldos más bajos: "Son necesarias medidas expansivas que estimulen el consumo: una subida moderada del SMI aumentaría la capacidad del gasto de las familias con menos ingresos, lo que supondría un retorno directo en la economía y tendría un impacto positivo especialmente en los autónomos y las pymes", aclara.

¿La cuantía que proponen? Un 1,5% más, tal y como suben los convenios colectivos. 14,25 euros más que sumar a los 950 euros actuales.

¿Pagarían más los autónomos más golpeados?

Entonces, ¿aumentar el salario mínimo supondría un gasto extra para los miles de autónomos del país? En teoría, no.

"Hay que recordar que los autónomos empleadores en su inmensa mayoría pagan salarios ajustados a convenios sectoriales, por encima del SMI, por lo que colectivo esta medida no nos supondría un esfuerzo extra y, por contra, nos beneficiaría su repercusión en el consumo", explica Landaburu.

Abad certifica esta postura: "Donde existe el problema de trabajadores en precario no es con el empleador autónomo, es con la mediana y gran empresa".

"Los autónomos no nos veríamos ahogados desde el punto de vista del SMI porque ya pagamos a nuestros trabajadores por encima del SMI", insiste.