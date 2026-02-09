Air Europa retomará de manera gradual los vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo

Los detalles Air Europa ha programado vuelos para el 17, 20 y 22 de febrero, pero no ha especificado cuándo se reanudarían por completo sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas. Mientras, Plus Ultra operará inicialmente dos frecuencias semanales directas, los martes y jueves, y a partir del 28 de marzo incorporará una tercera entre Madrid-Caracas y el vuelo semanal Tenerife-Caracas.

Las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra han anunciado que reanudarán, de forma gradual, sus vuelos entre Madrid y Caracas. La española Air Europa lo hará este mes tras la suspensión del servicio en noviembre debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, según ha informado la compañía este lunes.

Air Europa ha programado vuelos para el 17, 20 y 22 de febrero, pero no ha especificado cuándo se reanudarían por completo sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas. La aerolínea figuraba entre una larga lista de aerolíneas que suspendieron sus operaciones hacia y desde Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos advirtiera sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país, mucho antes del ataque estadounidense del 3 de enero, que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Además, la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas ha anunciado quetras la "normalización" de las operaciones aéreas para las compañías españolas. La aerolínea operará inicialmente dos frecuencias semanales directas, los martes y jueves, y a partir del 28 de marzo incorporará una tercera entre Madrid-Caracas y el vuelo semanal Tenerife-Caracas, con lo que reforzará así la conectividad entre ambos mercados, según ha anunciado en un comunicado este lunes.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, ya avanzó el pasado viernes que entre febrero y marzo al menos seis aerolíneas reanudarían sus vuelos, entre ellas Plus Ultra. Las otras cinco, según esta organización, son TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca y GOL, a las que se ha sumado este lunes Air Europa. Asimismo, la venezolana Laser ha recalcado que retomará la operativa entre Madrid y Caracas a partir del próximo 18 de febrero, un día más tarde que Air Europa, mientras que se desconoce cuándo volverá a operar Estelar.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada telefónica con la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien dijo que todas las aerolíneas son bienvenidas al país.

Desde noviembre, Plus Ultra había suspendido temporalmente sus operaciones "priorizando la seguridad", en línea con las recomendaciones de la Agencia Estatal española de Seguridad Aérea (AESA) y de su homóloga europea EASA y de la posterior revocación de los permisos de operación por parte de las autoridades aeronáuticas venezolanas que se hizo extensible a todas las líneas aéreas españolas. Para Plus Ultra, la reanudación de los vuelos a Caracas representa "un paso muy importante" para restablecer la normalidad operativa con sus principales.

Iberia, por su parte, ha afirmado a EFE que sigue en la misma línea de lo anunciado el 30 de enero, en el sentido de que su intención es reanudar los vuelos a Venezuela a principios de abril, pero "si se dan plenas garantías de seguridad". Ibería lo anunció entonces después de que AESA comunicara a las aerolíneas que ampliaba hasta el 16 de febrero su recomendación de no sobrevolar ese país tras los acontecimientos políticos y militares ocurridos en la zona de Maiquetía en enero.

Hasta noviembre, Iberia contaba con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra tenía cuatro, una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana.

