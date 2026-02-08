Puente anuncia 2.800 millones para empresas españolas en Arabia Saudí y la continuidad de Renfe como gestora de su Alta Velocidad hasta 2038

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras reunirse con el ministro saudí de Transportes y Servicios Logísticos, Saleh bin Nasser Al-Jasser, en Riad.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha anunciado este domingo una operación de 2.800 millones para empresas españolas en Arabia Saudí, con la continuidad de Renfe como operadora del proyecto Haramin, que conecta las ciudades de Meca y Medina, hasta 2038.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes destaca que, asimismo, Talgo se ha adjudicado la fabricación y mantenimiento de 20 nuevos trenes de Alta Velocidad para Saudí Arabia Railways (SAR), por 1.332 millones de euros.

Tras reunirse con el ministro saudí de Transportes y Servicios Logísticos, Saleh bin Nasser Al-Jasser en Riad, Puente ha anunciado este apéndice al contrato del proyecto Haramin, que se traduce en la ampliación de la operación por parte de Renfe de la línea de Alta Velocidad Meca-Medina de 2033 a 2038.

"Importante acuerdo con Arabia Saudí. Garantizamos la continuidad de Renfe como gestor de la Alta Velocidad Saudí hasta 2038 y la compra de 20 nuevos trenes a Talgo, con una inyección de más de 2.500 millones para nuestras empresas", ha celebrado el ministro, quien ha destacado que se trata de "una muestra importante de confianza en nuestro modelo ferroviario".

El contrato suscrito por el consorcio implica una facturación al Gobierno Saudí por los servicios de operación y mantenimiento, de unos 300 millones de euros al año, lo que supone unos 1.500 millones de euros al año en total hasta 2038. El preacuerdo cerrado con la SAR a finales del verano pasado ya establecía la ampliación hasta 2038 del contrato de operación y mantenimiento de la línea entre las dos ciudades saudíes.

Renfe lidera el consorcio a través del que se opera este servicio y es responsable de gran parte de la gestión y la operativa, incluyendo la planificación de servicios, la conducción de los trenes, la venta de billetes o la atención al cliente, entre otros.

Haramain, la primera línea de Alta Velocidad en Arabia, conecta las ciudades de Meca y Medina con parada intermedia en las ciudades de Jeddah, y Ciudad Económica Rey Abdullah, a lo largo de 453 km de vía con una velocidad máxima de 300 km/hora. El viaje completo se realiza en poco más de dos horas.

En el consorcio participan, además de Renfe -casi el 27% del capital- las empresas públicas españolas Adif, Ineco (las tres dependientes del Ministerio de Transportes), Talgo, Indra, Cobra, Copasa, Imathia, Abengoa, Siemens y Consultrans; y las saudíes Al Rosan y Al Shoula, que tienen ambas un 12 % del capital.

