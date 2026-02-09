El Ibex 35 alcanza máximos históricos tras subir un 1,4% y roza la barrera de los 18.200 puntos

El dato Esta subida se ha replicado en las principales bolsas europeas. Milán ha subido el 2,06 %, también con la ayuda de los bancos; Fráncfort, el 1,19 %; París, el 0,6 %, y Londres, el 0,16 %.

La bolsa española ha registrado este lunes un nuevo máximo histórico al cierre en 18.195,1 puntos con una subida del 1,4%, apoyado en el avance de la banca y de las plazas europeas. El índice de referencia del mercado nacional, el Ibex 35, ha ganado 251,8 puntos, llegando a los 18.195,1 enteros, acumulando una subida de un 5,13% en lo que va de año.

Esta subida se ha replicado en las principales bolsas europeas. Milán ha subido el 2,06 %, también con la ayuda de los bancos; Fráncfort, el 1,19 %; París, el 0,6 %, y Londres, el 0,16 %.

La bolsa española iniciaba el día con ganancias moderadas y que se ampliaban rápidamente por encima del 1%, con lo que superaba el nivel de 18.100 puntos. Este avance se producía después de la subida del viernes de Wall Street, con algún índice en máximos históricos, y de las plazas asiáticas. Así, el Dow Jones de Industriales subió el 2,47 % hasta el máximo histórico de 50.115 puntos, el S&P 500 avanzó el 1,97%, y el tecnológico Nasdaq Composite, el 2,18%.

En Asia, Seúl subió el 4,1% por el alza de las tecnológicas; la victoria de la primer ministra Sanae Takaichi en las elecciones situó a la bolsa de Tokio en niveles récord tras subir el 3,89%, lo que vino acompañado de la depreciación del yen, en tanto que Hong Kong subió el 1,76% y Shanghái el 1,41%.

Tras el repunte inicial y a pesar de que mejoraba la confianza de los consumidores en la zona euro, la bolsa se dirigía hacia el nivel de cierre del viernes, pero se frenaba alrededor de 18.000 puntos. Poco antes de la apertura del parqué neoyorquino, que abría con una pequeña caída del 0,2 %, llegaba a descender de 18.000 puntos, pero rebotaba y se dirigía hacia 18.200 puntos.

Al cierre, la bolsa española conseguía un nuevo récord (el anterior fue el pasado martes en 18.119,2 puntos) a pesar de las dudas de Wall Street y mientras subía la banca (el 1,9 % de media), la mayoría de los grandes valores y las plazas europeas.

De los grandes valores, solo bajó Telefónica, el 0,22% (quinta mayor caída del IBEX), mientras que BBVA avanzó el 2,18%; Banco Santander, el 1,54%; Iberdrola, el 1,01%; Inditex, el 0,49%, y Repsol, el 0,48%. A continuación, las mayores revalorizaciones han sido las de ACS (+3,30%), Indra (+3,22%), Solaria (+2,97%), Acciona (+2,76%) y Logista (+2,76%).

Respecto a las materias primas, el barril de Brent se situaba en 69,30 dólares en la media sesión europea, un 1,82% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 64,75 dólares, un 1,89% más.

