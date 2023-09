Con 2-2 en el cuarto set y antes de que Alexander Zverev ejecutara un saque ante Jannik Sinner en los octavos de final del US Open, el tenista alemán detuvo el encuentro.

Sascha se dirigió al juez de silla para señalar a un espectador que había gritado "Deutschland über alle" ("Alemania por encima de todo"), que era la primera frase del antiguo himno de Alemania.

"¡Ha dicho la frase más famosa que hay de Hitler en el mundo, es inaceptable!", le dijo Zverev al británico James Keothavong.

"¿Quién dijo eso?", replicó el juez de silla antes de que la seguridad procediese a desalojar a una persona de la grada.

Cabe reseñar que la reacción del teutón obedece a que en Alemania se multa a quienes usan símbolos, saludos o frases nazis en público.

At least they got the dirty-mouth kicked out!

Well done all you finger pointers, including @bgtennisnationpic.twitter.com/enUdFPRoQ4