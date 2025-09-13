Uno de los mejores sacadores de la historia se rinde al servicio de Alcaraz : "Su primer saque..."

El tenista murciano cada vez practica un juego más completo y, a día de hoy, ha desarrollado su saque hasta convertirlo en una verdadera amenaza para los rivales por su gran poderío y efectividad.

Andy Roddick, exnúmero 1 del ranking ATP, ha aprovechado su podcast, 'Served', para comentar la increíble evolución de Carlos Alcaraz hasta conseguir su sexto 'Grand Slam' con apenas 22 años.

La increíble rivalidad que protagoniza junto a Jannik Sinnercomo herederos del legado del 'Big 3' retroalimenta el desarrollo de un rendimiento que no para de crecer y mejorar.

"La realidad es que esta nueva rivalidad es un verdadero regalo para nosotros y para el mundo del tenis en general. Solo puedo tener palabras de respeto para estos dos chicos, somos unos afortunados por ver cómo han cubierto de inmediato el vacío dejado por el Big 3 y Serena Williams. Son un regalo para el tenis", señalaba el extenista estadounidense.

Además, Andy Roddick se deshizo en elogios hacia el tenis de El Palmar después de su actuación en el US Open: "Vi a un Carlos desatado con cada pelota. Creo que estuvo mirando el partido de Dimitrov ante Sinner en Wimbledon, o al menos creo que ese encuentro tuvo un impacto en su táctica. Está claro que su servicio ha mejorado considerablemente si lo comparamos con el pasado. Su primer saque se está volviendo cada vez más poderoso y efectivo, algo que no resulta nada divertido para el resto de rivales".