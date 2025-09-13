Ahora

"Nunca lo vi tan concentrado..."

Un legendario entrenador de tenis reflexiona sobre la "crisis" entre Alcaraz y Ferrero: "Juan Carlos entendió..."

El preparador galo Patrick Mouratoglou ha analizado el conflicto entre el tenista murciano y su entrenador que ha terminado con la mejor versión vista del de El Palmar durante el US Open.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos FerreroCarlos Alcaraz y Juan Carlos FerreroGetty

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han experimentado algunas diferencias en la forma de ver cuál podría ser el mejor camino para desarrollar la carrera deportiva del murciano. Estas diferencias provocaron el nacimiento de una pequeña "crisis" que ha sido analizada por el legendario entrenador Patrick Mouratoglou, preparador de atletas de la envergadura de Serena Williams.

Para Mouratoglou, esta "crisis" habría sido fundamental para encontrar un equilibrio que ayudara a sacar la mejor versión de Carlos. Esa que ha demostrado desde la fatídica derrota en Miami ante David Goffin y que le ha llevado a coronarse en el US Open para volver a ser el número 1 del mundo.

Por tanto, el problema ha resultado ser beneficioso para ambos, tal y como revelaba el preparador galo en su cuenta de Instagram: "Juan Carlos entendió que Alcaraz es joven y necesita tiempo libre para disfrutar la vida. Carlos sabe que debe tomarse muy en serio sus entrenamientos y sus partidos, ser profesional. Llegaron a un acuerdo".

"Sinceramente, nunca había visto a Carlos tan concentrado en cada partido de un Grand Slam", sentenció el entrenador después de haber visto la actuación del murciano durante un Abierto de Estados Unidos en el que ha ofrecido una versión increíble.

