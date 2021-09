Es el hombre de moda. O quizá mejor decir el chico. Con tan solo 18 años Carlos Alcaraz está dejando marca en el mundo del tenis y en especial en Nueva York, clasificado ya para los cuartos de final del US Open.

Sus números son de récord y la victoria en tercera ronda ante Stefanos Tsitsipas fue la confirmación del murciano. Es el tenista más joven en ganar a un Top 3 del ranking ATP y a su edad ya tiene mejores estadísticas que, nada más y nada menos, Rafa Nadal.

En la vorágine de entusiasmo en la que muchos aficionados se encuentran con Alcaraz se ha querido pronunciar el tío y ex entrenador de Rafa, Toni Nadal, quien no ha ido en contra de la corriente. De hecho, ha valorado el tenis de Carlos categóricamente.

"Tiene todo lo necesario para aspirar rápidamente a las máximas gestas deportivas. Su juego no tiene fisuras. Es un tenista muy completo, con una técnica limpia y fácil que le permite generar grandes tiros desde cualquier posición", comenta en su habitual columna en el diario 'El País'.

"Destaca por encima de todo su golpe de derecha, sin duda, ya uno de los mejores del circuito. Su revés es bueno y sólido. Tiene una velocidad de saque considerable, ya que supera los 210 km/h sin dificultad. Y su volea, aunque es mejorable, le permite ir a la red sin precipitación", continúa.

Pero lo que más sorprende a todo el mundo, incluido a Toni, es su habilidad mental a tan corta edad: "Demuestra una madurez impropia de su edad y una capacidad de controlar sus nervios solo al alcance de unos pocos".

"Ante Tsitsipas desplegó las cualidades que atesora. Su juego fue agresivo pero no exento de sutileza; apoyó sus golpes demoledores desde el fondo de la pista con precisas dejadas e inteligentes subidas a la red. Y no dio tregua al jugador heleno nada más que en el cuarto set", asegura.

De hecho, Toni tiene claro que su actuación frente al número 3 del mundo no fue casualidad, ya que no le dejó "la sensación de que lo que estaba viendo no pueda repetirlo con mucha asiduidad". En consecuencia, Alcaraz está destinado a ser el futuro del tenis, según Nadal.

"El tenis español no solo tiene un horizonte prometedor; tiene a Carlos Alcaraz, que no es solo el presente, sino probablemente el jugador mejor posicionado para suceder a los integrantes del Big Three en el panorama mundial", concluye.

Unas palabras que viniendo de quien vienen deben hacer sentir al joven tenista halagado y con ganas de demostrar que puede llegar a esa meta pronto. Su siguiente parada, en la madrugada del martes al miércoles frente al canadiense Felix Auger-Aliassime, cabeza de serie número 12, por un puesto en las semifinales de un Grand Slam.