El gesto de Marc Márquez en Austria que confirma su 'metamorfosis'

El expiloto Dennis Noyes ha explicado cuál ha sido el cambio del ilerdense tras su grave accidente en Indonesia 2025.

Tras el Gran Premio de Austria, que se saldó con victoria de Pedro Acosta y nuevo liderato para Jorge Martí, Dennis Noyes ofreció su versión sobre lo ocurrido en el Red Bull Ring.

El expiloto, en su canal de YouTube, puso el foco en un Marc Márquez al que ve con un estilo diferente tras su grave accidente en Indonesia 2025 que le lastró durante el primer semestre de la presente temporada.

"El Marc que estamos viendo ahora es el Marc versión posIndonesia y está intentando ganar un título con corazón y cabeza más que con puro talento, que lo tiene, pero tiene un problema físico que le limita", ha señalado.

De hecho, Noyes puso como ejemplo un gesto que tuvo el de Cervera durante la clasificación cuando podría haber ido a por la pole y entendió que era mejor ser cauteloso.

"La decisión de Marc, de dejarlo correr, digo, que Marc tenía la opción de hacer un intento más con un neumático blando, viendo el ritmo que tenía Jorge, y el nivel de riesgo que habría que correr para hacer la pole, decidió que la pole no era para tanto", ha explicado.

Es por ello que el expiloto cree que "este es un Marc diferente de todos los Márquez que hemos conocido en otros años".