Wawrinka se rinde ante Carlos Alcaraz: "Está llevando el tenis a otra dimensión"

El tenista suizo, un histórico del circuito, podría medirse contra el número 1 del mundo en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

Si hace unas semanas, tras arrancar la que será su última temporada como profesional, Wawrinka aseguraba que su último deseo sería enfrentarse a Carlos Alcaraz, el destino se lo ha puesto en bandeja al suizo.

Stan debutará en el Masters 1000 de Montecarlo contra Sebastián Báez y si gana al argentino, el murciano le esperará en segunda ronda.

El de Lausana reflexionó sobre dicha posibilidad en la rueda de prensa previa al torneo: "Ya he comentado que sueño con enfrentarme a él. Soy un competidor nato, mientras esté en activo yo salgo a cada encuentro queriendo ganar y creyendo que puedo hacerlo. Siempre voy a exigirme lo máximo, eso es lo que me ha llevado a cosechar grandes éxitos y a seguir jugando hoy en día".

De hecho, lanzó un gran elogio al murciano: "Sería mágico medirme aquí a Carlos. Considero que está llevando el tenis a otra dimensión, lo que hace en la cancha es excepcional".

Sobre su ausencia en Indian Wells y Miami, Wawrinka explicó que debe ser consciente de su realidad y medir esfuerzos.

"No solicité una invitación porque hacer viajes largos después de tantos años en el circuito no es sencillo. Sentí que si quería completar un año entero compitiendo, debía preservar mi físico y mi mente", zanjó.