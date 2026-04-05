"Está bien admitirlo, no pasa nada"
La demoledora reflexión de Ricciardo sobre el nivel de Fernando Alonso
El expiloto de 36 años ha reconocido que tuvo que "admitir" que no podía competir "a un nivel altísimo" como sigue haciendo el asturiano a sus 44.
En un vídeo junto Ford, equipo del que es embajador, Daniel Ricciardo ha recordado su retirada de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Singapur 2024.
El australiano dijo adiós a la categoría que le vio ganar ocho carreras después de ser cesado por McLaren en 2022 y tras volver de la mano de Racing Bulls en 2023 antes de caer lesionado en la tercera carrera de la temporada.
Llegó un punto en el que Ricciardo se reconoció a sí mismo que ya no tenía el nivel de antes debido al paso de los años, al que sin embargo no ve que afecte a pilotos como Fernando Alonso.
"Ves a tíos como Alonso, compitiendo a un nivel altísimo con cuarenta y tantos años. Por alguna razón, yo he perdido algo de mi forma y está bien admitirlo, no pasa nada", explicó sobre el asturiano de 44 años.
Y por ello tomó la decisión de colgar el casco: "Sabía que probablemente había terminado porque me resultaba cada vez más difícil rendir al nivel que sé que puedo dar".
"Hay gente que te quiere y te dirá que eres genial, pero tienes que ser honesto contigo mismo", ha zanjado Ricciardo.