El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

El tenista español ha analizado el rendimiento en tierra batida de su acérrimo rival y ha avisado al resto del circuito del peligro que supone de cara al resto de la gira en arcilla.

Carlos Alcaraz tiene que ponerse las pilas. El tenista español, además de perder la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Jannik Sinner, ha caído al segundo puesto en el ranking ATP. Su complicado inicio de año, a pesar de ganar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, le ha privado de aumentar su racha positiva.

Al contrario que Carlitos, el de San Cándido empezó peor el curso, y ahora no cede ni un solo set, incluso en tierra batida. El italiano no es el mayor especialista sobre la arcilla, pero el nivel demostrado en Montecarlo ha sorprendido a sus rivales, excepto a Alcaraz.

"No me sorprende en absoluto. Ya habíamos visto el nivel de Jannik en tierra, y creo que ha mejorado muchísimo año tras año. Está alcanzando un nivel en tierra que va a ser realmente peligroso para cualquiera", comentó el murciano en la rueda de prensa posterior a su derrota.

Además de advertir al resto del circuito de la mejoría de Sinner en tierra batida, el actual número dos del mundo reitera que no está sorprendido de ello. "No me sorprende nada, porque ya vimos el nivel que mostró el año pasado en Roland Garros", añade el murciano.

"Tiene nivel en tierra para ganar cualquier torneo que juegue sobre esta superficie y, por supuesto, en cualquier otra. Entiende muy bien el juego en tierra", concluye Alcaraz, admitiendo la superioridad de su acérrimo rival en este momento.