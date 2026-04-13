¿Cuándo y cómo puede recuperar Carlos Alcaraz el número 1 tras caer en Montecarlo ante Sinner?
El tenista español, que perdió este domingo el puesto número uno del ranking ATP, podría recuperar el trono si consigue ganar el Torneo Conde de Godó (Barcelona).
"Voy a perder el número uno del mundo". Las palabras de Carlos Alcaraz nada más concluir su primer partido en el Masters 1000 de Montecarlo se han cumplido como una profecía. El tenista español perdió la final este pasado domingo ante Jannik Sinner, y tras 66 semanas consecutivas, el italiano le ha arrebatado el trono.
Gracias a su victoria este fin de semana en Mónaco, Sinner ha alcanzado los 13.400 puntos, imponiéndose sobre Alcaraz por 160 puntos, aunque dicha diferencia podría verse suprimida en el próximo torneo al que ambos asistirán.
En concreto, en el Torneo Conde de Godó (Barcelona), Carlos podría recuperar el liderato si consigue hacerse con la victoria en la final. El torneo de la Ciudad Condal es uno de los favoritos del español, y este año ansía volver a ganarlo.
Este martes, Alcaraz comenzará su periplo por el ATP 500 de Barcelona ante el tenista finlandés Otto Virtanen (número 130 del ranking ATP). El año pasado, Carlitos cayó en la final ante Holger Rune (7-6(6), 6-2) y busca recuperar su nivel en tierra batida tras los últimos resultados.