El emotivo momento en la red entre Sinner y Alcaraz tras la final de Montecarlo: "Siempre es un placer..."

El abrazo de la deportividad entre Sinner y Alcaraz tras la final: "Siempre es un placer".

El tenista italiano vence al español en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Tras el duelo, el respeto entre ambos se ha reflejado al final del partido.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se volvían a ver las caras en una final. El italiano se enfrentaba de nuevo a Carlitos en tierra tras la final de Roland Garros, donde perdió de forma muy dolorosa. Sin embargo, el ya ocho veces ganador de Masters 1000 no se dejó intimidar por los fantasmas del pasado y, con un gran juego, consiguió llevarse la final en dos sets por 7-6 (5) y 6-3.

Un partido que ha durado 2h y 15 minutos y que significa algo más que ganar un Masters 1000. Con esta victoria, Sinner recupera el nº1 en el ranking ATP y consigue su venganza particular tras la final en la Phillipe Chatrier.

El primer set ha estado muy igualado hasta el tie-break, cuando a Carlos le ha costado más sacar su mejor tenis. A pesar de ello, el murciano pasó del 2-5 abajo al 5-6, aunque perdió el primer set con una doble falta.

En el segundo set, Sinner tuvo que remar contra corriente. Alcaraz se puso 3-1 arriba, pero el de San Cándido pudo romperle el servicio al español logrando el 3-3. A partir de ahí, una gran derecha y un saque brutal hicieron que Sinner se llevara el tercer Masters 1000 de la temporada y el primero de Montecarlo.

Aunque lo más emotivo del partido fue el final. Los duelos Sinner-Alcaraz suelen ser una oda a la deportividad y al respeto. Este encuentro no iba a ser para menos. "Pista dura, hierba, tierra batida...a la próxima será. Bien jugado, bien jugado. Buen trabajo tío, bien hecho", le dijo Carlos a Jannik en un bonito abrazo en la red, a lo que el italiano respondió con un: "Siempre es un placer", demostrando una vez más el aprecio que se tienen el uno al otro.