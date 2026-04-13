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"Diría que los momentos importantes..."

Carlos Alcaraz, sin medias tintas: atención a la "clave" de su derrota contra Sinner en Montecarlo

El ya número 2 del mundo señaló en rueda de prensa que no aprovechó las "tantas oportunidades" que tuvo ante el italiano.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz cedió su corona en Montecarlo y el número 1 del mundo este domingo tras caer en la final del Masters 1.000 ante Jannik Sinner.

En rueda de prensa, al murciano le preguntaron por la clave de la derrota ante su máximo rival, que le venció en dos sets corridos.

El número 2 del mundo arrancó explicando que no estuvo acertado: "Diría que los momentos importantes, los puntos importantes, no jugué bien".

"Creo que tuve tantas oportunidades en el partido que no aproveché. Tantos puntos, tantos juegos, 15-30, 0-30", señaló.

A su vez, destacó el nivel del italiano: "Creo que en la primera mitad no jugué bien y creo que él simplemente está jugando un tenis increíble cuando importa. Creo que esa fue la clave hoy".

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