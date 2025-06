Sorprendentes palabras de Murray sobre su relación con Djokovic

Tras seis meses como entrenador de Novak Djokovic y dada la mala racha que atravesaba el serbio con sonrojantes derrotas contra Botic, Tabilo o Arnaldi, Andy Murray dejó el equipo del tenista más laureado de la historia.

Ahora, cinco semanas después del anuncio, el escocés ha explicado en 'TNT' cómo se gesto una dupla que ilusionó más que ganó.

"Hablamos por teléfono y me preguntó si podría entrenarlo, no me lo esperaba", ha arrancado el cuarto 'mosquetero' del 'Big 4'.

"Era una oportunidad única y aunque quería estar en casa, pensé que debía intentarlo y ver si disfrutaba", ha añadido.

Sin embargo, alzando la vista atrás, Murray considera que no exprimió al máximo la oportunidad: "No estoy seguro de haber disfrutado".