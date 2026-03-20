La llamativa queja de Alcaraz: "Soy partidario de que la ATP tiene que cambiar..."

El número uno del mundo continúa en su batalla contra la ATP por lograr un mejor circuito para los tenistas. Esta vez, acusando el problema de la cantidad de citas a lo largo del año.

Carlos Alcaraz es uno de los tenistas más comprometidos con la lucha de los jugadores ante los cambios que exigen a la ATP. Es habitual ver al número uno expresar su frustración ante la dirección del circuito por diferentes circunstancias y de nuevo, en el Masters 1.000 de Miami, ha ofrecido su opinión sobre el funcionamiento del campeonato.

Sus quejas en Doha ante la juez de silla armaron mucho revuelo en el mundo del tenis. El murciano protestaba por la falta de tiempo que los tenistas tienen entre punto y punto para descansar, algo que más tarde volvió a reincidir en rueda de prensa.

Ahora, es el calendario ATP lo que genera descontento en Alcaraz, que se expresaba así en la rueda de prensa previa a su debut en Miami ante Joao Fonseca: "Es un es un momento complicado. La ATP está viendo cambiar el calendario y yo soy partidario de que tiene que cambiar. ¿Cómo? No lo sé, porque al final es un año muy largo, donde hay muchos torneos, que al final le convienen a unos jugadores, otros que no no tanto... Es complicado, pero soy partidario de que hay que hacerlo".

Tras esto, fue preguntado sobre la posible desaparición de la gira sudamericana, pero Carlos, que la ha disputado en dos ocasiones, defendió su permanencia: "Cuando fui allá, me encantó. Es una gira preciosa, muy muy dura, por horarios, por clima, por todo... pero es preciosa. La gente se involucra mucho en en el tenis. Los fans son increíbles. Es una gira que personalmente me gustaría volver a a vivir".

Una situación difícil de gestionar para la ATP, pero que sin duda afecta en el estado físico de los tenistas. Mientras Alcaraz persiste en su lucha por hacer del circuito una competición mejor para los deportistas, también prepara ya su esperado duelo ante Fonseca. El murciano y la joven promesa se enfrentarán en la ronda de 64 del Miami Open en la madrugada de este sábado. Un partido que promete un altísimo nivel de tenis.