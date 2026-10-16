La FIFA sanciona a España por los cánticos racistas en el partido contra Egipto

Los cánticos de "musulmán el que no bote" han provocado el castigo de la FIFA a la RFEF con 20.000 dólares y la no venta del 15% del aforo en su próximo partido en casa

Cánticos de "musulmán el que no bote"

La FIFA ha sancionado a España, a la RFEF, por los cánticos racistas que se escucharon en el partido contra Egipto que se jugó en el RCDE Stadium de Barcelona en el mes de marzo.

Unos cánticos de "musulmán el que no bote" que se escucharon en la grada en varias ocasiones.

El fútbol español tendrá que pagar 20.000 dólares y el cierre del 15% del estadio que acoja el próximo partido amistoso internacional.

Este es el comunicado de FIFA: "Estos cánticos utilizan claramente la identidad religiosa como medio para distinguir y discriminar al equipo contrario. Constituye un indicador de exclusión y burla".

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