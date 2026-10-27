Denuncia de LaLiga por el Clásico: vieron la agresión a Camavinga, pero no el 'vaperazo' a Militao

Celebración del gol de la victoria de Mbappé en el Clásico

La entidad presidida por Javier Tebas ha informado al Comité de Disciplina y a la Comisión Antiviolencia de 17 incidentes acaecidos el domingo en el Camp Nou.

Este martes, LaLiga ha denunciado ante el Comité de Disciplina y a la Comisión Antiviolencia 17 incidentes registrados en el Camp Nou durante el Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid.

10 son por parte de la afición local y siete de la visitante, destacando la agresión a Camavinga tras el segundo gol de Mbappé, los insultos a Cucurella y el 'olvido' del golpe que recibió Militao de un vaper durante la celebración del galo.

Ahora es turno de que Disciplina y Antiviolencia analicen lo ocurrido en base a las imágenes aportadas y decidan el castigo -si cabe- que se debe imponer.

Afición local

1. En el minuto 9:25 de partido, unos aficionados locales, ubicados en Gol Sud, sectores 20 al 24, e integrantes de la "Grada Gol 1957", entonaron de forma coral y coordinada durante unos 10 segundos, "Ese portugués, que hijo puta es".

2. En el minuto 16:05 de partido, unos aficionados locales, ubicados en Gol Sud,sectores 20 al 24, e integrantes de la “Grada Gol 1957”, entonaron de forma coral y coordinada durante unos 10 segundos, "Cucurella, hijo de puta".

3. En el minuto 22:35 de partido, unos aficionados locales, ubicados en diferentes sectores de Gol Nord, entonaron de forma coral y coordinada durante unos 5 segundos, "Puta Real Madrid, puta Real Madrid".

4. En el minuto 26:35 de partido, unos aficionados locales, integrantes de la "Grada Gol 1957", ubicados en Gol Sud, sectores 20 al 24, entonaron de formacoral y coordinada durante unos 10 segundos "El madridista hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta".

5. En el minuto 56:50 de partido, unos aficionados locales, integrantes de la "Grada Gol 1957", ubicados en Gol Sud, sectores 20 al 24, entonaron de formacoral y coordinada durante unos 10 segundos: "Písalo, písalo".

6. En el minuto 82 de partido, unos aficionados locales, ubicados en Gol Sud, sectores 20 al 24, e integrantes de la "Grada Gol 1957", entonaron de forma coral y coordinada durante unos 10 segundos, "Cucurella, hijo de puta".

7. En el minuto 87:35 de partido, unos aficionados locales, ubicados en Gol Sud,sectores 20 al 24, e integrantes de la "Grada Gol 1957", entonaron de forma coral y coordinada durante unos 10 segundos, "Madridistas hijos de puta".

8. En el minuto 89:10 de partido, unos aficionados locales, ubicados en Gol Sud, sectores 20 al 24, e integrantes de la "Grada Gol 1957", entonaron de forma coral y coordinada durante unos 10 segundos, "Madridistas hijos de puta".

9. En el minuto 87 de partido, varios aficionados locales integrantes de la grada de animación «Grada Gol 1957», ubicados en el Gol Sud, sectores 23-24, lanzaron al terreno de juego diversos objetos, entre ellos botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo (vaper), durante la celebración del segundo gol del equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar contra los jugadores visitantes. Como consecuencia de estos hechos, se activó la primera fase del protocolo de actuación por lanzamiento de objetos, emitiéndose un mensaje a través de la megafonía del estadio instando a los aficionados a cesar en dicha conducta. El encuentro permaneció detenido durante 1 minuto y 20 segundos como consecuencia de este incidente. Esta incidencia ha quedado reflejada en el acta arbitral del encuentro.

10. En el minuto 87 de partido, durante la celebración del segundo gol del equipo visitante, un aficionado local, integrante de la «Grada Gol 1957» y ubicado en el Gol Sud, sectores 23-24, golpeó con una bandera al jugador visitante Camavinga. Esta incidencia también tuvo repercusión en las redes sociales. Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado.

Afición visitante

1. En el minuto 11:05 de partido, unos aficionados VISITANTES, ubicados GolNord, en los sectores 323 y 324, entonaron de forma coral y coordinada, durante unos 10 segundos, "Puta Barça, puta Barça, eh".

2. En el minuto 29:00 de partido, unos aficionados VISITANTES, ubicados GolNord, en los sectores 323 y 324, entonaron de forma coral y coordinada, durante unos 10 segundos, "Puta Barça, puta Barça, eh".

3. En el minuto 38 de partido, unos aficionados VISITANTES, ubicados Gol Nord,en los sectores 323 y 324, entonaron de forma coral y coordinada, durante unos 10 segundos, "Puta Barça, puta Barça, eh".

4. En el minuto 43:40 de partido, unos aficionados VISITANTES, ubicados GolNord, en los sectores 323 y 324, entonaron de forma coral y coordinada, durante unos 10 segundos, "Puta Barça, puta Barça, eh".

5. En el minuto 51:40 de partido, unos aficionados VISITANTES, ubicados GolNord, en los sectores 323 y 324, entonaron de forma coral y coordinada, duranteunos 10 segundos, "Puta Barça, puta Barça, eh".

6. En el minuto 88:35 de partido, unos aficionados VISITANTES, ubicados GolNord, en los sectores 323 y 324, entonaron de forma coral y coordinada, durante unos 10 segundos, "Puta Barça, puta Barça, eh".

7. En el minuto 90:00+ 2:05 de partido, unos aficionados VISITANTES, ubicados Gol Nord, en los sectores 323 y 324, entonaron de forma coral y coordinada, durante unos 10 segundos, "Puta Barça, puta Barça, eh".