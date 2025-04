Sinner explica porqué aceptó la sanción: "Podría haber sido una injusticia..."

La sanción a Jannik Sinner generó todo tipo de reacciones. Tras haber dado positivo en clostebol en Indian Wells 2024, el tenista ha tenido que acatar una sanción de hasta tres meses sin poder competir. Sin embargo, Jannik ha hablado por primera vez para mostrar sus sensaciones de cara a su reencuentro con las pistas.

En una entrevista para 'SkySports', Sinner ha desvelado cómo se gestó el acuerdo de la sanción: "La decisión de llegar a un acuerdo fue muy rápida, aunque yo no estaba muy de acuerdo. Al final elegí el mal menor, aunque era injusto, pero podía haber habido una injusticia mayor".

A pesar de que está en el tramo final de la suspensión, el tenista ha reconocido que ha tenido momentos duros: "Estaba muy frágil después de todo lo ocurrido, porque pasaron muchas cosas, incluso reacciones mías que no esperaba. Pero en la vida se aprende y me voy conociendo mejor año tras año".

Respecto a si ha visto partidos en el televisor de su casa, Jannik ha negado seguir la competición salvo algunos que podían resultarle atractivos: "He visto muy poco tenis, no me fijo en nada excepto en aquellos que me parecen interesantes. Tampoco tiene sentido verlos en este momento, la competición está muy lejos".

Un regreso deseado

Sinner también ha resaltado que se encuentra en las mejores condiciones físicas y mentales. El tenista no oculta que cada día que pasa es una alegría para él: "Al principio contaba los días, ahora cada vez está más cerca y me siento mucho mejor. Para mí es una buena oportunidad de mejorar en detalles en los que tenía dificultades".