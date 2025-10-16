Djokovic responde... y puede sorprender a muchos: ¿Quién es el tenista que más se le parece?

Antes de debutar en el Six Kings Slam ante Jannik Sinner, al serbio le han preguntado en qué jugador del circuito ve algunas de sus fortalezas.

Tras caer el pasado sábado en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái ante Valentin Vacherot, sorpresa y flamante campeón del torneo chino, Novak Djokovic ya se encuentra en Riad.

El serbio debutará este jueves directamente en las semifinales del Six Kings Slam ante Jannik Sinner, que este miércoles 'barrió' a Tsitsipas.

En la previa del encuentro, al ganador de 24 Grand Slams le han preguntado en qué jugador del circuito ve algunas de sus fortalezas, y 'Nole' no ha dudado.

"Sinner. Creo que es obvio. Pienso que los dos intentamos golpear la pelota con la mayor fuerza posible y sabemos movernos bien. Es delgado como yo y juega a la perfección estratégicamente hablando", ha señalado.

"Intenta ser un jugador versátil que aprovecha cada golpe del partido. Sí, creo que se parece a mí en mis mejores días", ha añadido el balcánico.

Arabia Saudí repartirá en el Six Kings Slam el mayor premio de la historia del tenis. Solo por participar, los jugadores se llevan un millón y medio de dólares, pero el ganador del torneo de exhibición se embolsará seis 'kilos'.