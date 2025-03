Sigue el lío en Indian Wells; Medvedev contradice a Alcaraz y aviva la polémica de la pista: "Es lenta..."

La celebración del mítico Masters 1.000 de Indian Wells está cargada de polémica esta edición. La organización del torneo decidió que para este año se iba a cambiar un aspecto muy importante del torneo, la pista. En concreto se iba a modificar la superficie con la supuesta intención de hacerla más rápida.

Eso es precisamente lo que denunció Carlos Alcaraz en rueda de prensa nada más llegar al torneo y ponerse a entrenar: "La cancha es más rápida, ¿verdad? Es un cambio que no entendí. El torneo tuvo la misma cancha durante 25 años, y ahora ha cambiado. No entiendo la razón detrás de eso. Necesito practicar en ella. Creo que puedo adaptar mi juego a la superficie y las condiciones. A pesar de las canchas más rápidas, juego un gran tenis. Pero no entendí el cambio cuando la vi".

No es el único que se ha quejado. Daniil Medvedev también ha querido valorar negativamente el cambio de pista en Indian Wells pero contradiciendo todo lo que había dicho Alcaraz. Para el ruso, la pista es demasiado lenta: "Probablemente sea la cancha más lenta en la que he jugado en mi vida. La experiencia de todos en esta cancha es diferente".

"En un momento, dudé si era posible hacer un ganador", ha asegurado Medvedev en rueda de prensa. Sorprende que las sensaciones del número seis del mundo contrasten tanto con las de Carlitos. En cualquier caso, lo que queda claro es que la decisión de cambiar la pista no ha generado más que polémicas en torno a uno de los torneos más míticos del circuito.